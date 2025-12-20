Πληρωμές πριν τα Χριστούγεννα: Πάνω από 1,21 δισ. ευρώ σε συντάξεις, επιδόματα και παροχές

Τον «χάρτη» των πληρωμών για το τριήμερο από 22 έως 24 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με συνολικό ποσό που φτάνει τα 1.211.449.062,68 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε 1.757.219 δικαιούχους μέσω του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

22 Δεκεμβρίου:

Καταβολή 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους, που αφορά κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2026.

24 Δεκεμβρίου:

Πληρωμή 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους, για προκαταβολές συντάξεων Ιανουαρίου 2026 βάσει του ν. 4778/2021.

23 Δεκεμβρίου:

Καταβολή 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για παροχές, όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχημάτων και έξοδα κηδείας.

22 έως 24 Δεκεμβρίου:

Πληρωμές ύψους 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

24 Δεκεμβρίου:

Καταβολή 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Πληρωμές από ΔΥΠΑ

10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

30.000 ευρώ σε 50 φορείς, για την κάλυψη εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

