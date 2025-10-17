Πληθωρισμός στο 1,8% τον Σεπτέμβριο: Η Ελλάδα στις χώρες με τις χαμηλότερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη

Στο 1,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, τοποθετώντας τη χώρα ανάμεσα στις οικονομίες με τους χαμηλότερους ρυθμούς ανόδου τιμών στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα (17 Οκτωβρίου 2025).

Την ίδια στιγμή, ο μέσος πληθωρισμός της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο 2,2%, από 2% τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας μια ήπια επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου τιμών στο σύνολο των κρατών-μελών.

Με βάση την κατάταξη της Eurostat, χαμηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού από την Ελλάδα κατέγραψαν η Κύπρος (0,0%) και η Γαλλία (1,1%), ενώ η Ιταλία βρέθηκε στο ίδιο επίπεδο (1,8%). Στον αντίποδα, οι υψηλότερες τιμές σημειώθηκαν σε Ρουμανία (8,6%), Εσθονία (5,3%), Κροατία και Σλοβακία (4,6%).

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά την ανοδική τάση στην Ευρωζώνη, η ελληνική οικονομία διατηρεί χαμηλές πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που συνδέεται με τη σταδιακή ομαλοποίηση των τιμών ενέργειας και τροφίμων.

Αναλυτικά ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, στην Ελλάδα:

Ο πληθωρισμός ενέργειας υποχώρησε στο -3,7% από -1,9% τον Αύγουστο.

Οι τιμές σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό επιβραδύνθηκαν στο 1,4% από 2,4%.

Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά μειώθηκαν στο 0,5% από 1,0%.

Οι υπηρεσίες παρέμειναν στο υψηλότερο επίπεδο, αν και υποχώρησαν στο 3,4% από 4,9%.

Το συνδυαστικό αυτό αποτέλεσμα –πτώση στην ενέργεια, επιβράδυνση στα τρόφιμα και συγκράτηση στις υπηρεσίες– εξηγεί τη συνολική επίδοση του 1,8%, επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση της Ελλάδας προς τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών της Ευρωζώνης.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 0,5% σε σχέση με τον Αύγουστο. Στην Ευρωζώνη, οι υπηρεσίες παραμένουν ο κύριος οδηγός του πληθωρισμού, ενώ η ενέργεια εξακολουθεί να καταγράφει αρνητική συμβολή.

Σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο, η αποκλιμάκωση είναι εμφανής σχεδόν σε όλες τις βασικές κατηγορίες, με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε ενέργεια και τρόφιμα. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει πλήρως τις εστίες ανθεκτικότητας στις υπηρεσίες.

