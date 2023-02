Πλήθος κόσμου στα Παλαιά Σφαγεία στην απονομή των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2023 – ΦΩΤΟ

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Καθαρής Δευτέρας 27 Φεβρουαρίου στην κατάμεστη κεντρική αίθουσα των Παλαιών Σφαγείων που είναι αφιερωμένη στο Καρναβάλι, η απονομή των βραβείων του Πατρινού Καρναβαλιού 2023, μιας χρονιάς ιδιαίτερα σημαντικής για το Καρναβάλι μας που επέστρεψε δυναμικά μετά από τρία χρόνια αποχής των παρελάσεων και των ανοικτών δράσεων.

Το φετινό Καρναβάλι που όλους μας μάγεψε, είχε κοντά του όλους τους συμμετέχοντες, τα πληρώματα που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό

τους και ήταν κύριοι πρωταγωνιστές του. Στο πλαίσιο αυτό απονεμήθηκαν τα βραβεία στους νικητές και στους διακριθέντες στις Παρελάσεις, στο 58 ο Παιχνίδι ΚρυμμένουΘησαυρού, στο 12 ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού και στους πανελλήνιους διαγωνισμούς των αφισών της φετινής διοργάνωσης.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν έχουν ως εξής:

Βραβεία παρέλασης

Βραβεία Αυτοφωτιστείτε

1ο: 199 (κατοικεί)

2ο: 142 (Μπαλακες η επιστροφή…23 χρόνια μετά)

3ο: 88 (Αρχαία, Νέα Πατρινά)

Βραβεία Αρτιότητας Συνόλου Παρέλασης

1 ο : 106 (King size (All in Red))

2 ο : 94 (Oliver Twist)

3 ο : 30-133 (Vamos la primavera)

Βραβεία Καλλιτεχνικής Αμφίεσης

1 ο : 94 (Oliver Twist)

2 ο : 211 (Μεγέ Μελέ)

3 ο : 179 (Περί αυτού πρόκειται)

Βραβεία Κωμικής Αμφίεσης

1 ο : 62 (Μπούλα Λα)

2 ο : 61 (Ακόμα δεν υπάρχει)

3 ο : 191 (Το ξανα παμε το γράμμα)

Βραβεία Σατιρικής Αμφίεσης

1 ο : 73 (Υπόγειοι Δια…συρμοί)

2 ο : 77 (Παρθενώνες)

3 ο : 97 (Staying Alive)

Βραβείο Αμφίεσης Πατρινά Πρωτότυπα: 239 (DήθεΝ.Α)

Βραβεία Μακιγιάζ Παρέλασης

1 ο : 210 (Kuoka Maisha-Kuoka Sayari)

2 ο : 39 (ww3)

3 ο : 8 (Γκέισες)

Βραβεία Καλλιτεχνικής Μάσκας

1 ο : 88 (Αρχαία, Νέα Πατρινά)

2 ο : 128 (Κοκωραίοι)

3 ο : 106 (King Size (All in Red))

Βραβείo Κωμικής Μάσκας: 90 (Μίμου τους κύκλους τάρατε)

Βραβείο Μάσκας Πατρινά Πρωτότυπα

1 ο : 43 (Θα γίνω χαλι να με πατήσεις)

2 ο : 39 (ww3)

Βραβεία Καλλιτεχνικού Καπέλου

1 ο : 88 (Αρχαία, Νέα Πατρινά)

2 ο : 43 (Θα γίνω χαλι να με πατήσεις)

3 ο : 11 (CLOCK…τσάι)

Βραβεία Κωμικού Καπέλου

1 ο : 62 (Μπούλα Λα)

2 ο : 90 (Μίμου τους κύκλους τάρατε)

3 ο : 216 (Την κάτσαμε τη βάρκα)

Βραβεία Σατιρικού Καπέλου

1 ο : 73 (Υπόγειοι Δια…συρμοί)

2 ο : 77 (Παρθενώνες)

3 ο : 192 (Βάλε κι εσύ ένα χεράκι)

Βραβεία Καπέλου Πατρινά Πρωτότυπα

1 ο : 106 (King Size (All in Red))

2 ο : 159 (Papatz Academy)

3 ο : 239 (DήθεΝ.Α)

Βραβεία Καλλιτεχνικού Άρματος

1 ο : 222 (αναΘΕΜΑτισμένοι)

2 ο : 210 (Kuoka Maisha-Kuoka Sayari)

3 ο : 30-133 (Vamos la primavera)

Βραβείο Κωμικού Άρματος

15-31-183 (Οικολλέγιοι Καρναβαλιστές)

Βραβεία Σατιρικού Άρματος

1 ο : 53 (Dias De Los Muertos)

2 ο : 225 (Σκιαχτήκαμε…και φέτος)

Βραβεία Λαβαροκατασκευής

1 ο : 142 (Μπαλακες η επιστροφή…23 χρόνια μετά)

2 ο : 11 (CLOCK…τσάι)

3 ο : 205 (Οι Φύλακες του στέμματος)

Βραβεία Λαβάρου

1 ο : 33 (Αφανα Groove)

2 ο : 90 (Μίμου τους κύκλους τάρατε)

3 ο : 43 (Θα γίνω χαλι να με πατήσεις)

Βραβεία Μικροκατασκευές Χειρός

1 ο : 106 (King Size (All in Red)

2 ο : 94 (Oliver Twist)

3 ο : 39 (ww3)

Βραβεία Μικροκατασκευές Δρόμου

1 ο : 239 (DήθεΝ.Α)

2 ο : 179 (Περί αυτού πρόκειται)

3 ο : 97 (Staying Alive)

Βραβεία Μασκαράτας

1o: 90 (Μίμου τους κύκλους τάρατε)

2 ο : 142 (Μπαλακες η επιστροφή…23 χρόνια μετά)

3 ο : 39 (ww3)

Bραβεία του 58 ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

-Βραβείο Εύρεσης 58 ου Κρυμμένου Θησαυρού (Βραβείο «Άλκης

Στέας»): 94 (Oliver Twist)

-Βραβεία Γενικής Βαθμολογίας

1 ο (Βραβείο «Θεόδωρος Άννινος»): 159 (Papatz Academy)

2 ο : 72

3 ο : 61 (Ακόμα δεν υπάρχει)

4 ο : 17 (Μπαλονάδες)

5 ο : Συνεργασία 88 (Αρχαία, Νέα Πατρινά) + 90 (Μίμου τους κύκλους

τάρατε)

6 ο : 60 (to bee or not to be)

7 ο : 63 (Ζαμε φινι Καρναβάλι)

8 ο : 106 (King size (All in Red))

9 ο : Συνεργασία 207 + 51 (Epoca)

10 ο : 15+31+183 (Οικολλέγιοι Καρναβαλιστές)

και 58 ο : 212 (Το Φάντασμα της Όπερας)

Βραβεία «Μεγάλες Στιγμές»

1 ο : 106 (King size (All in Red)

2 ο : Εξ ημισείας στο 63 (Ζαμε φινι Καρναβάλι) και στη συνεργασία 88

(Αρχαία, Νέα Πατρινά) + 90 (Μίμου τους κύκλους τάρατε)

3 ο : Εξ ημισείας στο 72 και στο 205 (Οι φύλακες του στέμματος)

Βραβεία «ΧΑ(λ)ΛΙστεία 2023»

1ο: 73 (Υπόγειοι Δια…συρμοί)

2 ο : 159 (Papatz Academy)

3 ο : 72

Βραβείο «5-10-15 Φτου και βγαίνω»

1 ο : 72

2 ο : 207 + 51 (Epoca)

3 ο : 159 (Papatz Academy)

Βραβεία του 12 ου Παιχνιδιού του Διαδικτυακού Κρυμμένου Θησαυρού

-Γενικής Κατάταξης

1 Παπαγεωργόπουλος Ανδρέας

2 Λάλας Νίκος

3 Καραλής Κωστής

4 Παπαγεωργίου Λίνα

5 Βαρνάβας Γιώργος

6 Βγενοπούλου Αλεξάνδρα

7 Κίτσιου Ελένη

8 Κοκκίνου Μόρφη

8 Παναρίτη Δήμητρα

9 Σαββόπουλος Δημήτρης

10 Μόσχου Ιωάννα-Γεωργία

-Βραβείο Εύρεσης 12ου Διαδικτυακού Κρυμμένου Θησαυρού

Αναστασία Κουτσαφτάκη

Βραβεία πανελλήνιων διαγωνισμών αφισών του Πατρινού Καρναβαλιού 2023

1 ο Βραβείο για την Κεντρική Αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2023:

Μαρία Σταματοπούλου

1 ο Βραβείο για την Αφίσα του Καρναβαλιού των Μικρών 2023:

Ευτυχία Παπαζή

1 ο Βραβείο για την Αφίσα του 58 ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου

Θησαυρού: Αλέξης Σακελλαρόπουλος

Στην βραδιά της απονομής τιμήθηκαν η εικαστικός Έλενα Κατωπόδη για την μικρή έκθεση, τεσσάρων μικρών καρναβαλικών στοιχείων της

με τίτλο ”In maschera” που φιλοξενείται στην κεντρική αίθουσα των Παλαιών Σφαγείων, η εικαστικός Άννα Καρατζά για τα σχέδιά της πάνω στα οποία έγιναν οι φιγούρες και τα στοιχεία από το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων που διακόσμησαν

καρναβαλικά την πλατεία Τριών Συμμάχων και ο Δημήτριος Βάρδας ο οποίος είχε την καλλιτεχνική διεύθυνση της έκθεσης «Futura» που

φιλοξενείται στην αίθουσα εκθέσεων των Παλαιών Σφαγείων.