«Πλουσιόπαιδο του Instagram»: Απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για χλιδάτες διακοπές! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του ως «πλουσιόπαιδο του Instagram» και καυχιόταν πως η οικογένειά του ήταν οι «Βρετανοί Καρντάσιαν» για να εξαπατά. Ο 26χρονος Τζακ Γουάτκιν καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για απάτες εις βάρος φίλων και συγγενών από τους οποίους απέσπασε σχεδόν 230.000 ευρώ.

Ο Τζακ Γουάτκιν προσποιούταν τον εκατομμυριούχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πείσει ανθρώπους -μεταξύ των οποίων και τον ίδιο του τον πατέρα- να επενδύσουν στην ψεύτικη επιχείρηση πώλησης επώνυμων τσαντών του. Ο 26χρονος υποσχέθηκε στα θύματά του μερίδιο από τα κέρδη, αν του δάνειζαν μετρητά για ν’ αγοράσει και να πουλήσει τσάντες Hermes.

Ωστόσο, το δικαστήριο Chester Crown διαπίστωσε ότι ούτε τσάντες αλλά ούτε κέρδη υπήρχαν και ο 26χρονος χρησιμοποιούσε τα μετρητά για να χρηματοδοτεί τον… εξωφρενικό τρόπο ζωής του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε διάστημα δυόμισι ετών, ο άνεργος Γουάτκιν ξόδεψε 1.380.336 ευρώ σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, πολυτελείς διακοπές και επώνυμα προϊόντα. Έζησε για εβδομάδες σε πεντάστερο ξενοδοχείο του Λονδίνου, όπου τα δωμάτια κοστίζουν έως και 3.450 ευρώ το βράδυ. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο λογαριασμός του ξενοδοχείου ξεπέρασε τις 156.000 ευρώ σε μόλις έξι μήνες.

Πλήρωσε επίσης πάνω από 25.000 ευρώ για να κάνει βόλτες στο Λονδίνο με Rolls Royce με σοφέρ και επισκεπτόταν τακτικά το Harrods, όπου «αναζητούσε» θύματα και ξόδεψε σχεδόν 78.000 ευρώ.

Ο Γουάτκιν συνελήφθη όταν ένα από τα θύματά του μετατράπηκε σε ντετέκτιβ και τον παρέσυρε σε μια παμπ με την υπόσχεση ενός ρολογιού Rolex αξίας 35.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα και συνέλαβαν τον 26χρονο στο πάρκινγκ. Από την έρευνα προέκυψε πως ο 26χρονος είχε σε μία αποθήκη στο Νάιτσμπριτζ έναν… θησαυρό από επώνυμα προϊόντα και ρούχα.

Ο νεαρός έχει ομολογήσει έξι απάτες μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Αυγούστου 2024 ύψους 224.304 ευρώ.

Κατά την καταδίκη του απατεώνα στο δικαστήριο Chester Crown, ο δικαστής Σάιμον Μπέρκσον του είπε: «Χρησιμοποίησες μια εξωτερική προσωπικότητα ως κάποιος πλούσιος και με καλές διασυνδέσεις για να εξαπατήσεις τα θύματα. Περιέγραψες τον εαυτό σου ως εκατομμυριούχο και μίλησες για τις γνώσεις σου σχετικά με τα προϊόντα πολυτελείας, έμεινες σε πολυτελή ξενοδοχεία».

«Η πραγματική σου πρόθεση αποδείχθηκε, ήταν να εξαπατήσεις τους ανθρώπους για να τους πάρεις χρήματα και να τα ξοδέψεις όλα για τον εαυτό σου. Δεν είχες δουλειά, δεν είχες εισόδημα και χρησιμοποίησες τα χρήματα για να πας πολυτελείς διακοπές και να αγοράσεις επώνυμα προϊόντα. Ξόδεψες πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα».

«Η ζωή μου δεν είναι εύκολη»

Ο Τζακ Γουάτκιν είχε εμφανιστεί σε ηλικία 17 ετών στο ντοκιμαντέρ Channel 4 «Rich Kids Of Instagram», το οποίο είχε προβληθεί για πρώτη φορά το 2016. Τότε, είχε συγκρίνει την οικογένειά του με τους Καρντάσιαν και καυχήθηκε πως έχει πανάκριβα αυτοκίνητα στην κατοχή του. Ισχυρίστηκε πως ταξίδευε τακτικά με το ιδιωτικό τζετ του πατέρα του, πως είχε αγοράσει ένα ρολόι 575.000 ευρώ και πολλά άλλα.

«Η ζωή μου δεν είναι εύκολη. Ο πατέρας μου έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να μου εξασφαλίσει όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Το ιδιωτικό μας τζετ δεν πετάει από μόνο του, η πισίνα μας δεν καθαρίζεται από μόνη της, τα αυτοκίνητά μου δεν γεμίζουν αυτόματα με βενζίνη», είχε πει.

Το διαζύγιο και οι απάτες

Ωστόσο, το δικαστήριο έλαβε γνώση ότι, τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η προνομιούχα ανατροφή και ο εξωφρενικός τρόπος ζωής του Γουάτκιν κατέρρευσαν δραματικά. Ο καταλύτης για την παραβατική του συμπεριφορά ήρθε πριν από έξι χρόνια, το 2019, όταν οι γονείς του χώρισαν και ο Γουάτκιν αποκόπηκε ουσιαστικά από τον πατέρα του, τον μεγιστάνα των ακινήτων Τζέισον Γουάτκιν, ο οποίος αποδοκίμαζε τις εξωφρενικές δαπάνες του.

Ο εισαγγελέας είπε ότι ο Γουάτκιν επινόησε την απάτη, η οποία επικεντρώθηκε στην πολυτελή γαλλική μάρκα Hermes και περιελάμβανε την υπόσχεση στους επενδυτές ότι θα είχαν την ευκαιρία να αποκομίσουν γρήγορο κέρδος από τις τσάντες. Ο οίκος μόδας επιτρέπει μόνο σε επιλεγμένους πελάτες να αγοράζουν τις αποκλειστικές τσάντες του, οι οποίες συχνά έχουν υψηλότερη αξία μεταπώλησης από ό,τι όταν αγοράζονται καινούργιες.

Ο εισαγγελέας είπε ότι ο 26χρονος έπεισε έναν οικογενειακό φίλο να επενδύσει, ισχυριζόμενος ότι είχε «προσωπική σχέση» με τον διευθυντή της Hermes, η οποία του παρείχε ειδική πρόσβαση στις πολυτελείς τσάντες της.

Επίσης, προσποιούταν τον εκατομμυριούχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πείσει τα θύματά του να του δώσουν μετρητά.

«Παρουσίαζε μια εξωτερική εικόνα γοητευτικού και πολυτελούς τρόπου ζωής. Αυτό φαίνεται να ενέπνευσε εμπιστοσύνη και οδήγησε αρκετούς ανθρώπους να του δανείσουν μεγάλα χρηματικά ποσά με την υπόσχεση είτε οικονομικής απόδοσης είτε πολυτελών αντικειμένων. Η πραγματικότητα ήταν ότι, μόλις του δόθηκαν τα χρήματα, δεν τα επέστρεψε όπως είχε συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα πολλά άτομα να χάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο κατηγορούμενος έβρισκε δικαιολογίες και απέφευγε τους ενάγοντες, ενώ παράλληλα ξόδευε μεγάλα χρηματικά ποσά για να διατηρήσει τον φαινομενικά πολυτελή τρόπο ζωής του», είπε ο εισαγγελέας.

Ο Γουάτκιν εξαπάτησε μία φίλη του, την Χάνα Τζέικς, παίρνοντας 113.000 ευρώ ενώ η Κριστίν Κόλμπερτ, ιδιοκτήτρια μπουτίκ, έχασε 50.000 ευρώ. Ο 26χρονος κατηγορήθηκε επίσης για κλοπή μιας μπλε τσάντας Hermes, αξίας 24.000 ευρώ και μιας τσάντας από αλιγάτορα, αξίας 9.000 ευρώ, από τη μπουτίκ της Κριστίν Κόλμπερτ. Επίσης, εξαπάτησε τον ίδιο του τον πατέρα, αποσπώντας του σχεδόν 16.000 ευρώ.

Πατέρας και γιος δεν είχαν καλές σχέσεις επειδή ο δεύτερος αρνήθηκε να του δανείσει 115.000 ευρώ. Ο 26χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας του ήταν «αδιάφορος» όταν οι συναλλαγές έγιναν δύσκολες κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

«Ο κ. Γουάτκιν ανησυχούσε για το ποσό που ο κατηγορούμενος φαινόταν να ξοδεύει για την κοινωνική του ζωή, παρά το γεγονός ότι δεν δούλευε», είπε ο εισαγγελέας.

Ένα άλλο θύμα ήταν ο επιχειρηματίας Τζέιμς Ιρλάμ, ο οποίος γνώρισε τον 26χρονο μέσω της πεθεράς του. Αυτή ήταν φίλη της μητέρας του Γουάτκιν. Ο κ. Ιρλάμ αρχικά αγόρασε μια τσάντα Hermes Birkin από τον 26χρονο για τα γενέθλια της συζύγου του, αλλά στη συνέχεια έχασε περίπου 28.500 ευρώ, αφού τον έπεισαν να επενδύσει στην «επιχειρηματική πρότασή» του. Όταν όμως δεν έλαβε ούτε την τσάντα ούτε την απόδοση της επένδυσής του, ο κ. Ιρλάμ άρχισε νομικές διαδικασίες εναντίον του 26χρονου.

Ο μπάρμαν Άντορ Φαρκάς, που εργαζόταν στο Harrods, έχασε επίσης περίπου 16.000 ευρώ. Ο Γουάτκιν είπε στον μπάρμαν ότι ήταν εκατομμυριούχος και αφού οι δύο έγιναν φίλοι, του υποσχέθηκε «οικονομική απόδοση» αν του επέτρεπε να ξοδέψει χρήματα από την πιστωτική του κάρτα.

Το τελευταίο θύμα, ο Ναχίμ Ακτάρ, γνώρισε τον 26χρονο μέσω των κοινωνικών μέσων. Ο κ. Αχτάρ είπε ότι ο 26χρονος έδινε την «εντύπωση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν εκατομμυριούχος και ασχολούνταν με τη βιομηχανία της μόδας.

Συμφώνησε να μεταφέρει 950 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Γουάτκιν για να του αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια Lora Piana. Ωστόσο, ο κ. Ακτάρ δεν έλαβε ποτέ τα παπούτσια και όταν επικοινώνησε με τον Γουάτκιν, άκουσε «ατελείωτες δικαιολογίες, μεταξύ των οποίων ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο».

Η σύλληψη

Ο Γουάτκιν συνελήφθη όταν η Κριστίν Κόλμπερτ που ζητούσε επανειλημμένα τα χρήματά της πίσω δημοσίευσε ένα post στο Instagram προειδοποιώντας το κοινό να μείνει μακριά από αυτόν επειδή «είχε πέσει θύμα απάτης». Η Χάνα Τζέικς επικοινώνησε μαζί της και οι δύο γυναίκες συμφώνησαν να ξεσκεπάσουν τον 26χρονο.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Τζέικς κανόνισε να συναντηθεί με τον Γουάτκιν στην παμπ. Όταν έφτασε, επικοινώνησε με την Κόλμπερτ, η οποία με τη σειρά της κάλεσε την αστυνομία.

Όταν ανακρίθηκε, ο 26χρονος ισχυρίστηκε ότι ο τρόπος ζωής του χρηματοδοτούνταν από τη μητέρα του και έναν συνεργάτη, τον οποίο αρνήθηκε να κατονομάσει. Ισχυρίστηκε ότι είχε την πρόθεση να αποπληρώσει την Κόλμπερτ, αλλά χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Υποστήριξε επίσης ότι εκείνη του χρωστούσε χρήματα και ότι η Τζέικς ήταν «ευέλικτη» όσον αφορά τα χρήματα που της χρωστούσε.

Καταδίκη για παιδική πορνογραφία και απάτες

Όταν όμως οι αστυνομικοί άρχισαν να ερευνούν τα οικονομικά του 26χρονου, ανακάλυψαν ότι είχε ενεχυριάσει μερικά από τα πολυτελή αγαθά του. Κατάσχεσαν επίσης το κινητό του τηλέφωνο και ανακάλυψαν μια σειρά από εικόνες παιδικής κακοποίησης και πορνογραφίας.

Νωρίτερα φέτος, ο Γουάτκιν καταδικάστηκε μετά από δίκη στο ίδιο δικαστήριο για πέντε κατηγορίες δημιουργίας άσεμνων εικόνων παιδιών, δύο κατηγορίες κατοχής άσεμνων εικόνων παιδιών, καθώς και μία κατηγορία κατοχής απαγορευμένης εικόνας παιδιού και μία άλλη κατηγορία κατοχής πορνογραφικής εικόνας. Καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση για αυτά τα αδικήματα, καθώς και σε άλλα τεσσεράμισι χρόνια για τις έξι κατηγορίες απάτης.

