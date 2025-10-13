Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς στους 64 αυξήθηκαν σήμερα (13.10.2025) οι νεκροί, ενώ άλλοι 65 αγνοούνται εξαιτίας των ισχυρών βροχών και πλημμυρών που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα πολλές πολιτείες στο κεντρικό και ανατολικό Μεξικό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Οι σφοδρότερες βροχές καταγράφηκαν το διάστημα μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης, προκαλώντας «την άνοδο της στάθμης των ποταμών και των ρεμάτων πλησίον αυτών των πολιτειών» και οδηγώντας σε πλημμύρες και καταστροφές, διευκρίνισε η Βελάσκες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της προέδρου του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Οι περισσότεροι νεκροί και οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται κυρίως στις πολιτείες Βέρακρουζ, Ιδάλγο και Πουέμπλα, όπως δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας Λάουρα Βελάσκες.

Αναφορικά με τους αγνοούμενους, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφεται στην πολιτεία Ιδάλγο, με 43 ανθρώπους να αγνοούνται, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση.

Στην ορεινή περιοχή του Ιδάλγο, πολλές μικρές κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες εξαιτίας του κλεισίματος δρόμων, με τις αρχές να χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων.

Massive floods caused devastation in Poza Rica, Veracruz, Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/IgZDW21eBl — Disaster News (@Top_Disaster) October 11, 2025

Οι μεξικανικές αρχές έχουν αναπτύξει χιλιάδες προσωπικό για να βοηθήσουν στην εκκένωση, τον καθαρισμό και την παρακολούθηση περιοχών στις ακτές του Κόλπου και στις κεντρικές πολιτείες που επλήγησαν περισσότερο από τις βροχοπτώσεις, οι οποίες διήρκεσαν μεγάλο μέρος της περασμένης εβδομάδας.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε δήμους σε πέντε πολιτείες του Μεξικού, αλλά έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί, ανέφεραν οι αρχές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που προκλήθηκαν από δύο τροπικές καταιγίδες, προκάλεσαν κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών, παρασύροντας ολόκληρα σπίτια καθώς και δρόμους και αυτοκίνητα.

«Δεν έχω τίποτα»

Η 49χρονη Μαρία Σάλας έχασε πέντε μέλη της οικογένειάς της όταν το σπίτι τους κατέρρευσε στο Ουαουτσινάγκο, μια πόλη στα βουνά στα βόρεια της πολιτείας Πουέμπλα.

Δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Agence France Press ότι το δικό της σπίτι παρασύρθηκε από κατολίσθηση: «Δεν μπορώ να πάρω τα πράγματά μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ εκεί. Δεν έχω τίποτα».

🚨🇲🇽Mexico Floods Disaster: 44 dead, dozens missing after storms from Priscilla & Raymond. Worst-hit: Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro. 16K homes damaged, 320K without power. Military leading rescue ops amid landslide, flood fears.#Mexico #出雲駅伝 #AIart #Hostages pic.twitter.com/3wRWuJHgjg — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 13, 2025

Την Κυριακή, η πρόεδρος Σέινμπαουμ επισκέφθηκε ένα καταφύγιο στο Χουαουτσινάνγκο και δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι θα επιθεωρήσουν τις ζημιές που υπέστη η πόλη.

«Όλοι θα λάβουν βοήθεια για να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους», είπε σε όσους τα σπίτια τους είχαν παρασυρθεί ή είχαν καταστεί ακατοίκητα.

Υπολογίζεται ότι 100 μικρές κοινότητες παραμένουν αποκομμένες, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροδότηση και γραμμές επικοινωνίας.

