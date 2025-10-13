Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Αναφορικά με τους αγνοούμενους, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφεται στην πολιτεία Ιδάλγο, με 43 ανθρώπους να αγνοούνται, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση

Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
13 Οκτ. 2025 21:17
Pelop News

Δυστυχώς στους 64 αυξήθηκαν σήμερα (13.10.2025) οι νεκροί, ενώ άλλοι 65 αγνοούνται εξαιτίας των ισχυρών βροχών και πλημμυρών που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα πολλές πολιτείες στο κεντρικό και ανατολικό Μεξικό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Οι σφοδρότερες βροχές καταγράφηκαν το διάστημα μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης, προκαλώντας «την άνοδο της στάθμης των ποταμών και των ρεμάτων πλησίον αυτών των πολιτειών» και οδηγώντας σε πλημμύρες και καταστροφές, διευκρίνισε η Βελάσκες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της προέδρου του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Οι περισσότεροι νεκροί και οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται κυρίως στις πολιτείες Βέρακρουζ, Ιδάλγο και Πουέμπλα, όπως δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας Λάουρα Βελάσκες.

Αναφορικά με τους αγνοούμενους, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφεται στην πολιτεία Ιδάλγο, με 43 ανθρώπους να αγνοούνται, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση.

Στην ορεινή περιοχή του Ιδάλγο, πολλές μικρές κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες εξαιτίας του κλεισίματος δρόμων, με τις αρχές να χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων.

Οι μεξικανικές αρχές έχουν αναπτύξει χιλιάδες προσωπικό για να βοηθήσουν στην εκκένωση, τον καθαρισμό και την παρακολούθηση περιοχών στις ακτές του Κόλπου και στις κεντρικές πολιτείες που επλήγησαν περισσότερο από τις βροχοπτώσεις, οι οποίες διήρκεσαν μεγάλο μέρος της περασμένης εβδομάδας.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε δήμους σε πέντε πολιτείες του Μεξικού, αλλά έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί, ανέφεραν οι αρχές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, που προκλήθηκαν από δύο τροπικές καταιγίδες, προκάλεσαν κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών, παρασύροντας ολόκληρα σπίτια καθώς και δρόμους και αυτοκίνητα.

«Δεν έχω τίποτα»
Η 49χρονη Μαρία Σάλας έχασε πέντε μέλη της οικογένειάς της όταν το σπίτι τους κατέρρευσε στο Ουαουτσινάγκο, μια πόλη στα βουνά στα βόρεια της πολιτείας Πουέμπλα.

Δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Agence France Press ότι το δικό της σπίτι παρασύρθηκε από κατολίσθηση: «Δεν μπορώ να πάρω τα πράγματά μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ εκεί. Δεν έχω τίποτα».

Την Κυριακή, η πρόεδρος Σέινμπαουμ επισκέφθηκε ένα καταφύγιο στο Χουαουτσινάνγκο και δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι θα επιθεωρήσουν τις ζημιές που υπέστη η πόλη.

«Όλοι θα λάβουν βοήθεια για να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους», είπε σε όσους τα σπίτια τους είχαν παρασυρθεί ή είχαν καταστεί ακατοίκητα.

Υπολογίζεται ότι 100 μικρές κοινότητες παραμένουν αποκομμένες, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτροδότηση και γραμμές επικοινωνίας.

Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:46 Η ειρήνη που ήθελαν όλοι επιτέλους επιτεύχθηκε! Στο Σαρμ ελ Σέιχ σφραγίστηκε το τέλος του πολέμου στη Γάζα και ο Τραμπ έκανε τα δικά του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:32 Φρίκη στη Ρωσία: 14χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την κοπέλα του και μια γειτόνισσα! BINTEO
22:21 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Τι συνέβη στο ντέρμπι Ολυμπιάδα-ΕΑΠ της 2ης αγωνιστικής ΦΩΤΟ
22:06 Μασαχουσέτη: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο! ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Ναύπακτος: Η αστυνομία στο κυνήγι άνδρα που πυροβόλησε σκύλο!
21:42 Αστυνομικός (συνταξιούχος) να σου πετύχει! Καταδικάστηκε για εμπλοκή σε συμμορία λαθρεμπορίας τσιγάρων
21:37 “Δείπνο Αγάπης” για την Μητρόπολη Κινσάσας
21:29 Αυτό το Νόμπελ έκλεισε μία πρεσβεία στη Νορβηγία!
21:17 Πνίγηκαν στο Μεξικό: Τραγωδία χωρίς τέλος, στους 64 οι νεκροί, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:06 Εσωσε την παρτίδα στο 89′ το Πάτραι, μοιρασιά με τον Αρη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:04 Τραμπ: «Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, καταφέραμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο» LIVE
21:00 Σε πορεία απελευθέρωσης η αγορά των ΚΤΕΛ – Αλλάζει ριζικά ο χάρτης των υπεραστικών μεταφορών
20:45 OLAF: Έφοδος για «λαβράκια» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιθανές οι καθυστερήσεις
20:36 Εφιάλτης στα Βριλήσσια, 45χρονος βρήκε με τσεκούρι στον δρόμο και σκόρπισε τον τρόμο!
20:20 Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: Αιματοχυσία με έξι νεκρούς και 17 τραυματίες στον Ισημερινό
20:10 Στάση εργασίας 11:00 έως τις 15:00 σε όλα τα ΜΜΕ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
20:10 «17 χρόνια τον φρόντιζα. Δεν μπορώ άλλο», η ατάκα της μητέρας του ανήλικου στους υπαλλήλους του κέντρου φροντίδας στην Πάτρα
20:00 Xωρίς Τράπεζα η μισή Αιγιάλεια – Ενα υποκατάστημα στο Αίγιο και μετά στο Ξυλόκαστρο
19:50 Σύντομη συνομιλία και θερμή χειραψία Μητσοτάκη-Τραμπ
19:45 ΕΠΣ Αχαΐας: Τι ισχύει για τα ραδιοτηλεοπτικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ