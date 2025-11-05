Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πομπή ταξί που κατευθύνεται προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου οι οδηγοί σκοπεύουν να στήσουν αντίσκηνα και να πραγματοποιήσουν συμβολική περικύκλωση του κτηρίου στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που ξεκίνησε στις 06:00 σήμερα το πρωί.

Οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στην οδό Σπύρου Πάτση και, σχηματίζοντας αυτοκινητοπομπή, κατευθύνονται προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Κυρανάκης και Κεφαλογιάννης. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στον χώρο συμβολικά για 48 ώρες, στήνοντας αντίσκηνα και ζητώντας συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) καταγγέλλει ότι οι ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ «βαραίνουν» το επάγγελμα και «θέτουν ταφόπλακα» σε χιλιάδες οδηγούς. Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αντίδραση στην πρόβλεψη για υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των οχημάτων από την 1η Ιανουαρίου 2026, την οποία οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν «απόπειρα εξόντωσης» και «επιβλήθηκε χωρίς ουσιαστική μέριμνα για τη δίκαιη μετάβαση».

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, υποστήριξε ότι η απεργία θα κλιμακωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για νομοθέτηση υπέρ «ιδιωτικών συμφερόντων». «Σήμερα κάνουμε 48ωρη απεργία με στόχο να περικυκλώσουμε το υπουργείο και να κάτσουμε έξω από αυτό, ζητώντας συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη, που αρνείται να μας δει», δήλωσε, επιμένοντας ότι οι ρυθμίσεις εξυπηρετούν «ιδιωτικές επιχειρήσεις και καρτέλ» εις βάρος της δημόσιας προσφοράς των ταξί.

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερόπουλο, «ο αγώνας είναι κατά της διαπλοκής που θέλει να αφαιρέσει το έργο μας υπέρ των ιδιωτικών συμφερόντων. Θέλουν να μας φτωχοποιήσουν και να παραδώσουμε τα αυτοκίνητά μας, στη διαπλοκή. Δεν θα τους περάσει».

Οι επαγγελματίες ζητούν, μεταξύ άλλων, αναθεώρηση της ΚΥΑ, επιμήκυνση χρονοδιαγραμμάτων για την ηλεκτροκίνηση, οικονομικά μέτρα στήριξης για την αντικατάσταση οχημάτων και διάλογο με την πολιτεία για μια δίκαιη, ρεαλιστική μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου δεν έχουν έως τώρα ανακοινώσει επίσημη πρόθεση συνάντησης με εκπροσώπους των οδηγών.

Η κινητοποίηση περιλαμβάνει και συμβολικά αιτήματα ευρύτερου χαρακτήρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην εργασία και την προστασία του εισοδήματος των οδηγών, ενώ οι συγκεντρωμένοι προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση η δράση θα συνεχιστεί και θα γενικευτεί.

