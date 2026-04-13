Ποια αυτοκίνητα και γιατί γίνονται πρώτος στόχος των περιστεριών!

H Alan’s Factory Outlet έκανε μια μεγάλη έρευνα, στην πράξη, για να δώσει απάντηση στο μυστήριο αν τα πουλιά επιλέγουν συγκεκριμένα αυτοκίνητα για για τις κουτσουλιές τους!

Το συμπέρασμα ήταν ότι μερικά αυτοκίνητα τραβούν περισσότερο την προσοχή των «φτερωτών επισκεπτών» και δυστυχώς για τους ιδιοκτήτες τους, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Το νούμερο ένα κριτήριο είναι το χρώμα. Στην κορυφή της λίστας των πιο… δημοφιλών επιλογών για τα πουλιά βρίσκονται τα καφέ αυτοκίνητα, ακολουθούμενα από κόκκινα και μαύρα.

Οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις, όπως το λευκό και το ασημί, φαίνεται να περνούν πιο απαρατήρητες. Αν αυτό ακούγεται παράδοξο, η εξήγηση κρύβεται στον τρόπο που βλέπουν τα πουλιά τον κόσμο.

Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, τα πτηνά έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται το υπεριώδες φως, γεγονός που τους δίνει ένα πολύ πιο «πλούσιο» φάσμα χρωμάτων.

Ορισμένες αποχρώσεις αυτοκινήτων ενδέχεται να φαίνονται πιο έντονες ή ελκυστικές στο δικό τους οπτικό πεδίο, μετατρέποντας ένα απλό παρκαρισμένο όχημα σε σημείο ενδιαφέροντος.

Με απλά λόγια, το αυτοκίνητό σας μπορεί να είναι πιο… εντυπωσιακό απ’ όσο νομίζετε. Τουλάχιστον για ένα περιστέρι.

Δεν είναι όμως μόνο το χρώμα που παίζει ρόλο. Η γυαλιστερή επιφάνεια ενός αυτοκινήτου μπορεί να λειτουργήσει σαν καθρέφτης, μπερδεύοντας τα πουλιά, ειδικά κατά την περίοδο ζευγαρώματος.

Ένα πουλί που βλέπει την αντανάκλασή του μπορεί να θεωρήσει ότι έχει απέναντί του έναν «αντίπαλο» και να αντιδράσει με τρόπους που δεν θα εκτιμήσει ιδιαίτερα ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Επίσης τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται συχνότερα για εργασία και παραμένουν περισσότερες ώρες εκτεθειμένα σε εξωτερικούς χώρους φαίνεται να δέχονται και τα περισσότερα «χτυπήματα». Δεν πρόκειται για κάποια ιδιαίτερη προτίμηση των πουλιών στις μάρκες, αλλά μάλλον για θέμα… ευκαιρίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς έχουν δει το αυτοκίνητό τους να «στοχοποιείται» πάνω από μία φορά μέσα στην ίδια μέρα, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι ξοδεύουν εκατοντάδες ευρώ ετησίως σε πλυσίματα και επισκευές.

Υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις όπου η κατάσταση επηρεάζει την κοινωνική ζωή, με κάποιους να αναβάλλουν εξόδους εξαιτίας της εικόνας του οχήματός τους.

Όσο για το τι μπορεί να κάνει κανείς, η λύση δεν είναι πάντα πρακτική, αλλά είναι σαφής. Η στάθμευση σε κλειστό χώρο ή η χρήση καλύμματος μειώνει δραστικά τις πιθανότητες.

Τα περιττώματα των πουλιών περιέχουν ουσίες που μπορούν να φθείρουν το χρώμα του αυτοκινήτου, αφήνοντας μόνιμα σημάδια αν δεν καθαριστούν εγκαίρως.

