Ποια είναι η Κορίνα Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης και το αφιέρωσε και στον Τραμπ! ΒΙΝΤΕΟ

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο με ανάρτησή στα social media σχολίασε τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης, τονίζοντας ότι το βραβείο αποτελεί «αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων» και κάλεσε σε ενότητα για την ολοκλήρωση του στόχου της «κατάκτησης της ελευθερίας».

Η Ματσάδο, σε μήνυμά της, υπογράμμισε ότι η διεθνής αυτή διάκριση δεν αφορά μόνο το πρόσωπό της, αλλά ολόκληρο τον λαό της Βενεζουέλας που, όπως είπε, «παλεύει επί χρόνια για ελευθερία και δημοκρατία». «Αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων είναι ένα κίνητρο για να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία», έγραψε χαρακτηριστικά η Ματσάδο, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η χώρα βρίσκεται «στο κατώφλι της νίκης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους συμμάχους της Βενεζουέλας στη διεθνή σκηνή, τονίζοντας ότι «περισσότερο από ποτέ» στηρίζει τις ελπίδες της «στον πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου», που –όπως σημείωσε– αποτελούν «τους κύριους συμμάχους».

Η Ματσάδο έκλεισε το μήνυμά της αφιερώνοντας το βραβείο «στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας και στον πρόεδρο Τραμπ, για τη σταθερή και αποφασιστική του στήριξη στην υπόθεσή μας».

Η αντίδρασή της όταν έμαθε ότι είναι η νικήτρια του Νόμπελ

Η Ματσάδο δήλωσε «βρίσκομαι σε σοκ» όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με βίντεο που απέστειλε η ομάδα Τύπου της στο AFP. «Θεέ μου… Δεν έχω λόγια» πρόσθεσε.

«Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας» είπε μεταξύ άλλων, όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα από το τηλεφώνημα, το οποίο βιντεοσκοπήθηκε, του γραμματέα της επιτροπής του Νόμπελ, του Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ο οποίος την ενημέρωσε ότι κέρδισε το βραβείο.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ

Η Ματσάντο είναι σφοδρή κριτικός του καθεστώτος του δικτάτορα της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και ζει κρυμμένη στη Βενεζουέλα τον τελευταίο χρόνο.

Μετά την είσοδό της στην πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αγωνιζόμενη για ένα δημοψήφισμα κατά του Ούγκο Τσάβες, η Ματσάδο κατέστησε την πτώση του τσαβικού καθεστώτος σκοπό ζωής.

Η φήμη της απογειώθηκε στις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης τον Οκτώβριο του 2023, όταν κατήγαγε σαρωτική νίκη λαμβάνοντας ποσοστό που ξεπερνούσε το 90% των ψήφων, σε μια επίδειξη ισχύος με 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Γρήγορα έγινε το φαβορί των δημοσκοπήσεων φτάνοντας στο σημείο να της αποδοθεί το προσωνύμιο «λιμπερταδόρα» (απελευθερώτρια). «Λιμπερταδόρ» αποκαλείται ο Σιμόν Μπολίβαρ. Παρά τη μεγάλη δημοτικότητά της, η Ματσάδο, η οποία έχει σπουδάσει μηχανικός και είναι μητέρα τριών παιδιών, εμποδίστηκε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Εξάλλου φέτος, «η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζει στην παρανομία. Παρά τις σοβαρές απειλές για τη ζωή της, αυτή έμεινε στη χώρα της, σε μια επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους», υπενθύμισε η επιτροπή.

Υπό την ηγεσία από το 2013 του Νικολάς Μαδούρο, πολιτικού διαδόχου του Ούγκο Τσάβες, «η Βενεζουέλα μετατράπηκε από μια σχετικά δημοκρατική και ευημερούσα χώρα σε ένα βάναυσο και αυταρχικό κράτος που μαστίζεται από μια ανθρωπιστική και οικονομική κρίση», σημείωσε ο πρόεδρος της επιτροπής του Νόμπελ, υπογραμμίζοντας ότι 8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Προσωπική ζωή και οικογένεια

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ανέπτυξε επιχειρηματική καριέρα. Η τεχνική της εκπαίδευση και η εμπειρία της στον ιδιωτικό τομέα διαμόρφωσαν την φιλελεύθερη άποψή της για την οικονομία και την υπεράσπιση της ελεύθερης αγοράς, αρχές που αργότερα θα ήταν θεμελιώδεις στον πολιτικό της λόγο.

Η Ματσάδο ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Ρικάρντο Σόσα Μπράνγκερ από το 1990 έως το 2001, γάμος από τον οποίο γεννήθηκαν τρία παιδιά: η Άνα Κορίνα, ο Ρικάρντο και ο Ενρίκε. Εδώ και περίπου μια δεκαετία διατηρεί μια διακριτική σχέση με τον δικηγόρο Χεράρδο Φερνάντες, αν και έχει κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας στην πολιτική της δράση.

Τα τρία παιδιά της ζουν σήμερα εκτός Βενεζουέλας για λόγους ασφαλείας

Το σημείο καμπής στη ζωή της ήρθε κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης του 2002, όταν η Βενεζουέλα βίωνε βαθιά πόλωση υπό την κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες. Εκείνη τη χρονιά ίδρυσε τη Súmate, μια πολιτική οργάνωση για την υπεράσπιση του δικαιώματος ψήφου και την προώθηση μηχανισμών συμμετοχής των πολιτών.

Η Súmate οργάνωσε τη συλλογή υπογραφών για το δημοψήφισμα ανάκλησης κατά του Ούγκο Τσάβες το 2004, μια διαδικασία που προκάλεσε μεγάλη διαμάχη και έθεσε τη Ματσάδο στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής συζήτησης. Η κυβέρνηση του Τσάβες την κατηγόρησε ότι λάμβανε ξένη χρηματοδότηση και συνωμοτούσε κατά του κράτους, κατηγορίες που εκείνη πάντα αρνιόταν.

Στη Βουλή

Τον Σεπτέμβριο του 2010 εξελέγη βουλευτής. Κατά τη διάρκεια της θητείας της κατήγγειλε συστηματικά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κυβερνητική διαφθορά και την υποβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών. Το συγκρουσιακό της στυλ και η άρνησή της για οποιοδήποτε είδος διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση την διαφοροποίησαν από άλλους πιο μετριοπαθείς ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Το 2013 ίδρυσε τη Vente Venezuela, ένα φιλελεύθερο πολιτικό κόμμα που έγινε η κύρια πολιτική της πλατφόρμα. Έκτοτε, έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις κύριες αναφορές της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, ειδικά μεταξύ των πιο ριζοσπαστικών τομέων που απορρίπτουν οποιονδήποτε διάλογο με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Η ηγεσία της χαρακτηρίζεται από έναν λόγο αδιάλλακτων αρχών, υπεράσπιση της οικονομικής και πολιτικής ελευθερίας και απόλυτη απόρριψη του σοσιαλιστικού μοντέλου.

Αυτή η στάση της έχει προκαλέσει τόσο ένθερμο θαυμασμό όσο και κριτική για την ακαμψία της.

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την επιτροπή Νόμπελ ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη

Νωρίτερα, έντονη ήταν η αντίδραση του Λευκού Οίκου μετά την ανακοίνωση της φετινής νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης, με τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ να επιτίθεται στην επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι προτάσσει την πολιτική έναντι της ειρήνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τσουνγκ δήλωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές».

Ο Τσουνγκ χαρακτήρισε τον Τραμπ «άνθρωπο με την καρδιά ανθρωπιστή», προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που μπορεί να μετακινεί βουνά μόνο με τη δύναμη της θέλησής του».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, με αρκετούς από τους υποστηρικτές του –μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου– να στηρίζουν δημόσια την υποψηφιότητά του.

