Ποια ήταν η πρώτη κλήση που έλαβε η Αμεση Δράση Πατρών για το 2026

Μια ιδιαίτερη κλήση δέχθηκαν τις πρώτες ώρες του 2026, οι αστυνομικοί που την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς εκτελούσαν υπηρεσία, στο τηλεφωνικό κέντρο της Αμεσης Δράσης Πατρών.

Το τηλέφωνό του «100» χτύπησε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν ένα κοριτσάκι, που κάλεσε στην Αστυνομία για να ευχηθεί χρόνια πολλά!

Μάλιστα η χαρά της έγινε ακόμα μεγαλύτερη, όταν οι αστυνομικοί που είχαν βάρδια, την ενημέρωσαν ότι τους έκανε… ποδαρικό!

