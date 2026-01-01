Ποια ήταν η πρώτη κλήση που έλαβε η Αμεση Δράση Πατρών για το 2026

Η έκπληξη από την πρώτη κλήση για το 2026, στο τηλεφωνικό κέντρο «100» της Αμεσης Δράσης Πατρών.

Ποια ήταν η πρώτη κλήση που έλαβε η Αμεση Δράση Πατρών για το 2026
01 Ιαν. 2026 11:24
Pelop News

Μια ιδιαίτερη κλήση δέχθηκαν τις πρώτες ώρες του 2026, οι αστυνομικοί που την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς εκτελούσαν υπηρεσία, στο τηλεφωνικό κέντρο της Αμεσης Δράσης Πατρών.

Το τηλέφωνό του «100» χτύπησε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν ένα κοριτσάκι, που κάλεσε στην Αστυνομία για να ευχηθεί χρόνια πολλά!

Μάλιστα η χαρά της έγινε ακόμα μεγαλύτερη, όταν οι αστυνομικοί που είχαν βάρδια, την ενημέρωσαν ότι τους έκανε… ποδαρικό!

