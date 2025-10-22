Ποια καινούργια αυτοκίνητα αγοράζεις στην Ελλάδα με λιγότερα από 18.000 ευρώ

Οι τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι που έχει παγώσει την αγορά σε συγκεκριμένα νούμερα πωλήσεων. Δύσκολα πλέον βρίσκεις προσιτά αυτοκίνητα, αυτά που συνήθως λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.

Ψάχνοντας τους τελευταίος τιμοκατάλογος και προσφορές διαπιστώσαμε πως υπάρχουν αρκετές επιλογές κάτω από 18.000€, που καλύπτουν τόσο ανάγκες πόλης όσο και οικογενειακές μετακινήσεις. Η βάση χτίζεται στα μικρά αυτοκίνητα με έμφαση στην ευελιξία, χαμηλή κατανάλωση και εύκολο παρκάρισμα.

Ωστόσο, υπάρχουν και τα supermini που προσφέρουν περισσότερους χώρους αλλά και περισσότερη τεχνολογία. Οι κινητήρες είναι κυρίως 1.0–1.2 βενζίνης, συχνά με ήπια υβριδική υποβοήθηση, ενώ αρκετές μάρκες δίνουν εργοστασιακό LPG για ακόμη χαμηλότερο κόστος χρήσης. Από τη λίστα δεν λείπουν ακόμα και τα ηλεκτρικά.

Οι τελικές τιμές επηρεάζονται από τρέχουσες προωθητικές ενέργειες, bonus χρηματοδότησης ή διαθεσιμότητα.

Δείτε παρακάτω τα μοντέλα που βρήκαμε…

Mitsubishi Space Star — από 14.390€

Το Mitsubishi Space Star ξεκινά στην Ελλάδα από 14.390€. Πεντάθυρο, ευέλικτο και οικονομικό, με κινητήρα 1.2 βενζίνης και χαμηλό κόστος χρήσης, ταιριάζει ιδανικά στην πόλη. Στιβαρή αξιοπιστία Mitsubishi και επιλογές εξοπλισμού, ακόμη και αυτόματο κιβώτιο σε προσιτή τιμή.

Kia Picanto — από 15.890€

Το Kia Picanto ξεκινά από 15.890€ και ξεχωρίζει για την ευελιξία του, τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό ασφαλείας και το σύγχρονο infotainment. Οικονομικοί βενζινοκινητήρες και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών το κάνουν ιδιαίτερα συμφέρον για καθημερινές μετακινήσεις.

LeapMotor T03 – από 15.990

Το Leapmotor T03 είναι αμιγώς ηλεκτρικό μίνι πόλης. Με μπαταρία 37,3 kWh και 95 ίππους, προσφέρει αυτονομία έως 265 χιλιόμετρα. Στην Ελλάδα τιμολογείται 19.900€, αλλά με επιδότηση/προωθητική διαμορφώνεται περίπου στα 15.900€.

Dacia Sandero — από 15.990€

Το Dacia Sandero διατίθεται από 15.990€ και προσφέρει άπλετους χώρους, απλό χειρισμό και σημαντικό εξοπλισμό ασφαλείας. Υπάρχει και εργοστασιακή έκδοση LPG για χαμηλότερα λειτουργικά. Σωστή πρόταση πόλης και ταξιδιών, με 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και χαμηλή κατανάλωση. Θεωρείται ως ένα value for money αυτοκίνητο.

SEAT Ibiza — από 16.190€

Το SEAT Ibiza προσφέρεται από 16.190€ και φέρνει νεανικό σχεδιασμό, ποιοτικό εσωτερικό και συνδεσιμότητα. Εφοδιάζεται με κινητήρα βενζίνης 1.0 λίτρου και συνδυάζει άνεση και σιγουριά στον δρόμο, παραμένοντας ελκυστική είσοδο στην κατηγορία των supermini.

Toyota Aygo X — 16.670€

Το Toyota Aygo X, με τιμή εκκίνησης γύρω στα 16.670€, συνδυάζει μίνι διαστάσεις με crossover εμφάνιση. Ο βενζινοκινητήρας του 1.0 λίτρου έχει χαμηλή κατανάλωση, ενώ η θέση οδήγησης και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για αστικό περιβάλλον ακόμα και ταξίδια.

Dacia Sandero Stepway — από 16.890€

Το Dacia Sandero Stepway, από 16.890€, φέρνει crossover εμφάνιση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πρακτικές ράγες οροφής. Άνετο και οικονομικό, με δυνατότητα LPG, αποτελεί προσιτή λύση για οικογένειες που ζητούν ευελιξία πόλης και εκδρομών.

Skoda Fabia — από 16.950€

Η Fabia είναι διαθέσιμη κάτω από 17.000 και διαθέτει ευρύχωρη καμπίνα, καλή ποιότητα κύλισης και πρακτικές λύσεις που την την κάνουν ένα ολοκληρωμένο supermini. Αποδοτικοί βενζινοκινητήρες και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας συμπληρώνουν την εικόνα.

Hyundai i10 — από 16.690€

Το Hyundai i10 κοστίζει από 16.690€ και ξεχωρίζει για την ποιότητα κύλισης, τα συστήματα ασφαλείας και το πρακτικό εσωτερικό. Ιδανικό για την πόλη και με οικονομικούς κινητήρες.

Suzuki Swift — από 16.990€

Το Suzuki Swift ξεκινά από 16.990€ και συνεχίζει την παράδοση ευελιξίας και χαμηλής κατανάλωσης. Με υβριδική τεχνολογία και καλό στήσιμο, είναι σβέλτο στην πόλη και επαρκές εκτός, προσφέρεται με πλούσιο βασικό εξοπλισμό ασφαλείας και συνδεσιμότητας.

BYD Surf Dolphin – από 17.290

Το Dolphin Surf διατίθεται στην Ελλάδα από 17.290€ με επιδότηση & Electric Bonus της μάρκας. Αμιγώς ηλεκτρικό μίνι, σε εκδόσεις 30 ή 43,2 kWh, προσφέρει αστική αυτονομία που ξεπερνά τα 250 χιλιόμετρα, περιστρεφόμενη οθόνη 10,1” και πλήρη συστήματα ασφαλείας.

Citroen C3 — από 17.300€

Το νέο Citroen C3 λανσάρεται από 17.300€, φέρνοντας SUV αισθητική, αναβαθμισμένη ανάρτηση και άνεση που χαρακτηρίζει τη μάρκα. Πρακτικό, με πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας και συνδεσιμότητας, έχει χαμηλή κατανάλωση και απευθύνεται σε όσους ζητούν στιλ σε προσιτή τιμή.

Hyundai i20 — από 17.990€

Το Hyundai i20, προσφέρει άνετους χώρους, ποιοτικό εσωτερικό και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Με οικονομικό βενζινοκινητήρα και καλή οδική συμπεριφορά, καλύπτει καθημερινές ανάγκες και ταξίδια, διατηρώντας χαμηλό κόστος χρήσης και δυνατότητες συνδεσιμότητας.

Πηγή: www.newsauto.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



