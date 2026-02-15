Ποια λιμάνια έχουν ακόμα απαγορευτικό για απόπλου

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν από το πρωί και στην Αθήνα.

Οι θυελλώδεις νοτιάδες που πνέουν στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στο Αιγαίο, φτάνοντας τα οκτώ μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τα εννέα μποφόρ.

Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου.

Παράλληλα, παραμένουν κλειστές οι γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος Θάσου και Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

