Ποια ονόματα ακούγονται για το κόμμα Τσίπρα στην Αχαΐα: Φρέσκα πρόσωπα με άφθαρτο προφίλ

«Θα είμαστε παρόντες στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε κι αν αυτή γίνει», είπε πριν από λίγες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον ANT1 για το νέο του πολιτικό εγχείρημα, το οποίο, όπως ανέφερε, θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο, αλλά αν χρειαστεί και νωρίτερα, καθώς οι «πολιτικές εξελίξεις μάς προλαβαίνουν».

Παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά και τα υψηλά στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ, εξακολουθούν να εμμένουν για «εκλογές την άνοιξη του 2027», το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ετοιμάζεται από τώρα για να προλάβει τυχόν κίνηση έκπληξη από τον κ. Μητσοτάκη, κίνηση που, ίσως, εκπορευθεί από τις ραγδαίες εξελίξεις στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Με ποιο τρόπο ετοιμάζεται; «Παρασκηνιακά» και αθόρυβα, αφού μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί καν το επιτελείο του κ. Τσίπρα που θ’ ασχοληθεί με τις εκλογικές εξελίξεις και, εν τέλει, θα κάνει και τις επιλογές των υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός διευκρίνισε πως «όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, όσοι θέλουν και συμφωνούν, θα έρθουν, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις για τη στήριξή τους. Δεν θα υπάρχουν θέσεις κλεισμένες στην πρώτη σειρά».

Το ερώτημα που πλανάται, εδώ και κάμποσο καιρό, και στην Αχαΐα είναι ποιοι και ποιες από «εδώ» θα στρατευθούν στον αγώνα του νέου πολιτικού φορέα του, πρώην πρωθυπουργού.

–Για τον νυν βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, κυκλοφορεί πως είναι σίγουρος! Και ο ίδιος, πάντως, ποτέ δεν έκρυψε τη βαθιά εκτίμησή του για τον Αλέξη Τσίπρα.

–Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παππάς ενδέχεται να είναι στο ψηφοδέλτιο, αλλά δεν είναι ακόμα βέβαιο. Το θέλει και ο ίδιος και το αφήνει σιγά-σιγά να διαρρεύσει προς κάθε κατεύθυνση.

-Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας και νυν δημοτικό σύμβουλο Πάτρας Βασίλη Αϊβαλή.]

–Στα υπ’ όψιν για το ψηφοδέλτιο είναι και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας και νυν περιφερειακός σύμβουλος Κώστας Καρπέτας.

–Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, που στις πρώτες εκλογές το 2023 εξελέγη για ένα μήνα βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν, λογικά, μέσα στις πρώτες επιλογές του επιτελείου Τσίπρα, αλλά μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο, μιας και, εδώ και δυο-τρεις μήνες, πολιορκείται έντονα από το ΠΑΣΟΚ (προσωπικά από τον Κώστα Σκανδαλίδη).

–Η Σία Αναγνωστοπούλου κατά 99% δεν πρόκειται ούτε να είναι στο ψηφοδέλτιο, ούτε και να συζητήσει. Εχει εκφράσει κάμποσες φορές την πικρία της για επιλογές, πράξεις και παραλείψεις του κ. Τσίπρα, ενώ δεν θα πρόδιδε ποτέ τη Νέα Αριστερά, εάν τελικά το κόμμα κατέβει στις προσεχείς εκλογές.

–Για τους Κώστα Μαλαμή, Κώστα Κόντη και Φώτη Βασιλακόπουλο, υψηλόβαθμα στελέχη της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένη η πολιτική αγάπη τους στον κ. Τσίπρα και πιθανόν ένας απ’ τους τρεις, να είναι στο ψηφοδέλτιο.

–Πρόταση είναι πολύ πιθανό να γίνει και στην εκπαιδευτικό Σοφία Σιδέρη, η οποία, όμως, έχει δείξει πολλάκις πως αγνοεί την προσωπική πολιτική της ανέλιξη της εάν αυτή δεν είναι συνυφασμένη άρρηκτα με την ανέλιξη και την ανανέωση όλου του υπό σύσταση πολιτικού φορέα.

–Σε περίοπτη θέση, όπως μαθαίνουμε, και σε μεγάλη εκτίμηση έχουν στα κεντρικά γραφεία του κ. Τσίπρα στην Αθήνα τον ορθοπεδικό γιατρό Δημήτρη Κωστακιώτη και τη σύζυγό του, υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης γιατρό, Ελένη Αδαμοπούλου.

–Από τον ακαδημαϊκό χώρο, ο καθηγητής Γιώργος Νικολάου θα μπορούσε να’ ναι, όπως ακούγεται, ένα πρόσωπο που θα έμπαινε στη λίστα υποψηφίων.

-Και υπάρχει, φυσικά, και η κατηγορία των φρέσκων και εντελώς άφθαρτων προσώπων. Σε αυτό το πεδίο θα επιχειρήσει να κάνει τη διαφορά το επιτελείο Τσίπρα, επιλέγοντας πρόσωπα με «ατσαλάκωτο» προφίλ και, κυρίως, με έντονο κοινωνικό έρεισμα και αποτύπωμα.

Στέλεχος στο στενό περιβάλλον Τσίπρα, εκμυστηρεύτηκε στην «Πελοπόννησο» το εξής: «Θα αναζητήσουμε κυρίως πρόσωπα που θα εκφράζουν το καινούργιο. Πρόσωπα που δεν θα ενταχθούν στο νέο κίνημά μας ως κομματάρχες ή παράγοντες ή «γόνοι», αλλά ως πρόσωπα που θα αντιπροσωπεύουν με την παρουσία τους το καινούργιο στην πολιτική νοοτροπία και πρακτική. Θα το πω με μία φράση. Θα επιλέξουμε τουλάχιστον 4-5 πρόσωπα που θα κάνουν ‘’γκελ’’ στην κοινωνία, που θα φωνάζουν με την παρουσία τους πως το κόμμα Τσίπρα εκπροσωπεί κάτι διαφορετικό».

