Ποια συμβουλή έδωσε η συγγραφέας Λένα Μαντά στα παιδιά της

Μια συμβουλή που έχει δώσει στην κόρη της και τον γιο της μοιράστηκε η Λένα Μαντά. Η συγγραφέας εξήγησε ότι έχει επισημάνει και στους δυο τους πως οικογένειά τους θα πρέπει να θεωρούν τα παιδιά τους και τους συζύγους τους και όχι εκείνη, αφού ο ομφάλιος λώρος με τη μητέρα πρέπει να κόβεται.

Παράλληλα, επανήλθε σε μια τοποθέτηση που είχε κάνει για τις προτεραιότητές της, αναφέροντας ότι στην κορυφή βρισκόταν η σχέση της με τον σύζυγό της, και διευκρίνισε τι εννοούσε με αυτή.

Η Λένα Μαντά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Real View», το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου και ανέφερε: «Είχα ότι βάζω τον σύζυγό μου πάνω από όλα και είχα πολύ δίκιο. Τα παιδιά μου έχουν τις οικογένειές τους. Το έχω πει και στα παιδιά μου ότι οικογένεια είναι όσοι κλείνουν τις πόρτες του σπιτιού. Είναι ο άντρας σου και τα παιδιά σου έχω πει στην κόρη μου, όχι εγώ. Κανένας άλλος. Μιλάω για προτεραιότητες. Κάποια στιγμή αυτό το κομμάτι, ο ομφάλιος λώρος πρέπει να κόβεται».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Λένα Μαντά τόνισε ότι τη χαροποιεί το γεγονός πως τα παιδιά της έχουν τους συντρόφους τους στο πλευρό τους, αφού οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πλέον πολύ δύσκολες. «Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου έχουν συντρόφους, γιατί δε θα είχα και ράφι να τα ακουμπήσω. Τα πράγματα είναι άγρια. Κανένα από τα παιδιά μου δεν ήθελε να είναι μόνο του. Ο έρωτας έχει γίνει σαν καφές εσπρέσο, όχι μακιάτο. Τσακ και τελείωσε».

