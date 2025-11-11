Ποια συμβουλή έδωσε η συγγραφέας Λένα Μαντά στα παιδιά της

Για τις προτεραιότητές της, αναφέροντας ότι στην κορυφή βρισκόταν η σχέση της με τον σύζυγό της, και διευκρίνισε τι εννοούσε με αυτή.

Ποια συμβουλή έδωσε η συγγραφέας Λένα Μαντά στα παιδιά της
11 Νοέ. 2025 13:06
Pelop News

Μια συμβουλή που έχει δώσει στην κόρη της και τον γιο της μοιράστηκε η Λένα Μαντά. Η συγγραφέας εξήγησε ότι έχει επισημάνει και στους δυο τους πως οικογένειά τους θα πρέπει να θεωρούν τα παιδιά τους και τους συζύγους τους και όχι εκείνη, αφού ο ομφάλιος λώρος με τη μητέρα πρέπει να κόβεται.

Παράλληλα, επανήλθε σε μια τοποθέτηση που είχε κάνει για τις προτεραιότητές της, αναφέροντας ότι στην κορυφή βρισκόταν η σχέση της με τον σύζυγό της, και διευκρίνισε τι εννοούσε με αυτή.

Η Λένα Μαντά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Real View», το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου και ανέφερε: «Είχα ότι βάζω τον σύζυγό μου πάνω από όλα και είχα πολύ δίκιο. Τα παιδιά μου έχουν τις οικογένειές τους. Το έχω πει και στα παιδιά μου ότι οικογένεια είναι όσοι κλείνουν τις πόρτες του σπιτιού. Είναι ο άντρας σου και τα παιδιά σου έχω πει στην κόρη μου, όχι εγώ. Κανένας άλλος. Μιλάω για προτεραιότητες. Κάποια στιγμή αυτό το κομμάτι, ο ομφάλιος λώρος πρέπει να κόβεται».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Λένα Μαντά τόνισε ότι τη χαροποιεί το γεγονός πως τα παιδιά της έχουν τους συντρόφους τους στο πλευρό τους, αφού οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πλέον πολύ δύσκολες. «Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου έχουν συντρόφους, γιατί δε θα είχα και ράφι να τα ακουμπήσω. Τα πράγματα είναι άγρια. Κανένα από τα παιδιά μου δεν ήθελε να είναι μόνο του. Ο έρωτας έχει γίνει σαν καφές εσπρέσο, όχι μακιάτο. Τσακ και τελείωσε».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»
14:50 Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
14:47 Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»
14:39 Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»
14:36 Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια
14:30 ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
14:22 Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»
14:08 Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ
14:05 Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80
14:05 Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης
14:01 Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»
14:00 Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;
13:54 Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»
13:53 «Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου
13:50 Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης
13:43 Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»
13:37 Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:23 Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
13:19 Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία
13:13 Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ