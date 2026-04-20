Ποια ζώδια θα επηρεαστούν από τον Ουρανό στους Διδύμους

Η επιρροή αφορά όλα τα ζώδια, πιο έντονα θα τη βιώσουν όσοι έχουν ισχυρές θέσεις στους Διδύμους, στα υπόλοιπα μεταβλητά ζώδια, αλλά και όσοι έχουν τον Ουρανό σε σημαντικούς οίκους του προσωπικού τους χάρτη.

20 Απρ. 2026 18:40
Μια έντονη ενεργειακή μετατόπιση φέρνει αυτή η εβδομάδα, καθώς ο Ουρανός, ο πλανήτης της ανατροπής και των ξαφνικών αλλαγών, περνά στο ζώδιο των Διδύμων, επηρεάζοντας με διαφορετικό τρόπο κάθε ζώδιο. Αυτή η μετάβαση σηματοδοτεί την αρχή μιας περίπου οκταετούς περιόδου έντονων αλλαγών στην επικοινωνία, την τεχνολογία και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Παρότι η επιρροή αφορά όλα τα ζώδια, πιο έντονα θα τη βιώσουν όσοι έχουν ισχυρές θέσεις στους Διδύμους, στα υπόλοιπα μεταβλητά ζώδια, αλλά και όσοι έχουν τον Ουρανό σε σημαντικούς οίκους του προσωπικού τους χάρτη.

Δίδυμοι
Οι Δίδυμοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της περιόδου, με έντονες προσωπικές αλλαγές και βαθιές εσωτερικές μετατοπίσεις. Η εικόνα του εαυτού, η εμφάνιση αλλά και η γενικότερη κατεύθυνση ζωής μπορεί να αλλάξουν ριζικά. Πολλοί θα νιώσουν την ανάγκη να απελευθερωθούν από παλιές προσδοκίες και ρόλους που δεν τους εκφράζουν πλέον.

Παρθένος
Για την Παρθένο, η επιρροή αφορά κυρίως την καριέρα και την κοινωνική εικόνα. Ενδέχεται να υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις στην επαγγελματική πορεία, αλλά και ευκαιρίες που αλλάζουν ριζικά την κατεύθυνση της δουλειάς. Η περίοδος μπορεί να φέρει ένταση, αλλά και σημαντική εξέλιξη μέσα από μη συμβατικές επιλογές.

Τοξότης
Οι σχέσεις και οι σημαντικές συνεργασίες μπαίνουν στο επίκεντρο. Ο Ουρανός ενεργοποιεί τον τομέα των δεσμεύσεων, φέρνοντας ανατροπές, ξαφνικές εξελίξεις ή αλλαγές πορείας σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Κάποιες σχέσεις μπορεί να ενισχυθούν, ενώ άλλες να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους.

Ιχθύες
Για τους Ιχθύες, οι αλλαγές σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια και τις βαθύτερες συναισθηματικές βάσεις. Πιθανές μετακινήσεις, αλλαγές στον χώρο διαμονής ή αναπροσαρμογές στις οικογενειακές ισορροπίες οδηγούν σε μια νέα αίσθηση του «σπιτιού» και της εσωτερικής ασφάλειας.

