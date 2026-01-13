Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα στην Πάτρα

Στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 12/01/2026, δυο Κυριακές εντός Ιανουαρίου τα καταστήματα και στην Πάτρα, θα παραμείνουν ανοικτά.

Συγκεκριμένα η αγορά της Πάτρας, θα λειτουργήσει στις Κυριακές 18/01/2026 και 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 28/2/2026.

