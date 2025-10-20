Ποινή 10 μήνες φυλάκισης και 2.365 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό για τρεις παραβάσεις!

Πρόσφατα σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στην Αττική Οδό, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού συνέλαβαν οδηγό φορτηγού που κινούνταν υπό συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας.

Ο 57χρονος άνδρας εντοπίστηκε στα διόδια Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, να οδηγεί όχημα μεταφοράς αδρανών υλικών, προερχόμενο από το εργοτάξιο του μετρό Κατεχάκη, χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης και με ελαστικά σε άθλια κατάσταση.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έξι από τα δώδεκα ελαστικά του φορτηγού ήταν φθαρμένα και ακατάλληλα για κυκλοφορία, ενώ ο οδηγός είχε ήδη τιμωρηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, με αφαίρεση της άδειάς του για 30 ημέρες. Παρά ταύτα, συνέχισε να οδηγεί ένα βαρύ όχημα με επικίνδυνο φορτίο – λάσπη και υδαρή αδρανή υλικά – τα οποία, σε περίπτωση διαρροής, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Η Τροχαία Αττικής Οδού βεβαίωσε τρεις παραβάσεις, με συνολικό πρόστιμο 2.365 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκαν η άδεια ικανότητας οδήγησης για 395 ημέρες και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος για 90 ημέρες. Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών, όπου, μετά την απολογία του, ο εισαγγελέας του επέβαλε ποινή δέκα μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται πλέον οι επικίνδυνες συμπεριφορές στους ελληνικούς δρόμους, αλλά και την ανάγκη αυστηρής επιτήρησης των βαρέων οχημάτων που κινούνται σε οδικούς άξονες μεγάλης κυκλοφορίας όπως η Αττική Οδός. Οι αρχές επισημαίνουν πως η συντήρηση των οχημάτων και η τήρηση του ΚΟΚ αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.

