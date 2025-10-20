Ποινή 10 μήνες φυλάκισης και 2.365 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό για τρεις παραβάσεις!

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού τον συνέλαβαν γιατί το φορτηγό, στου οποίου ήταν στο τιμόνι, κινούνταν υπό συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας

Ποινή 10 μήνες φυλάκισης και 2.365 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό για τρεις παραβάσεις!
20 Οκτ. 2025 22:28
Pelop News

Πρόσφατα σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στην Αττική Οδό, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού συνέλαβαν οδηγό φορτηγού που κινούνταν υπό συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας.

Ο 57χρονος άνδρας εντοπίστηκε στα διόδια Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, να οδηγεί όχημα μεταφοράς αδρανών υλικών, προερχόμενο από το εργοτάξιο του μετρό Κατεχάκη, χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης και με ελαστικά σε άθλια κατάσταση.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έξι από τα δώδεκα ελαστικά του φορτηγού ήταν φθαρμένα και ακατάλληλα για κυκλοφορία, ενώ ο οδηγός είχε ήδη τιμωρηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, με αφαίρεση της άδειάς του για 30 ημέρες. Παρά ταύτα, συνέχισε να οδηγεί ένα βαρύ όχημα με επικίνδυνο φορτίο – λάσπη και υδαρή αδρανή υλικά – τα οποία, σε περίπτωση διαρροής, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Η Τροχαία Αττικής Οδού βεβαίωσε τρεις παραβάσεις, με συνολικό πρόστιμο 2.365 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκαν η άδεια ικανότητας οδήγησης για 395 ημέρες και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος για 90 ημέρες. Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών, όπου, μετά την απολογία του, ο εισαγγελέας του επέβαλε ποινή δέκα μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται πλέον οι επικίνδυνες συμπεριφορές στους ελληνικούς δρόμους, αλλά και την ανάγκη αυστηρής επιτήρησης των βαρέων οχημάτων που κινούνται σε οδικούς άξονες μεγάλης κυκλοφορίας όπως η Αττική Οδός. Οι αρχές επισημαίνουν πως η συντήρηση των οχημάτων και η τήρηση του ΚΟΚ αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Μαχητικός Σύλλογος Πάτρας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
23:43 Αυτή είναι η νόσος-απειλή για όλους όσοι έχουν χάσει έστω ένα δόντι
23:31 Αλήθειες και ψέματα για τον νέο ΚΟΚ για ψώνια στα καθίσματα, καφέ και χοντρά μπουφάν
22:55 Προσοχή, αυτός είναι ο παράγοντας που κάνει για την καρδιά τις φυτικές τροφές επικίνδυνες!
22:45 Χαμάς: Παρέδωσε στο Ισραήλ έναν ακόμη σορό
22:35 Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του Άρη Λάκης Κλεώπας
22:28 Ποινή 10 μήνες φυλάκισης και 2.365 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό για τρεις παραβάσεις!
22:14 ΕΑΠ και ΑΕ Ροϊτίκων έκαναν τη δουλειά με ΣΕΦΑ, Ολυμπιάδα, τι συνέβη στην 3η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:11 O ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι στην Α2 Εθνική, τι δήλωσαν οι δύο προπονητές
22:00 Τραμπ: «Συνάψαμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, θα πρέπει να καθίσουν φρόνιμα και εάν αυτό δεν συμβεί, θα τους εξαλείψουμε»
21:51 «Μας λέτε για “γνωστούς-άγνωστους”, χρόνια τώρα, καλλιεργώντας θεωρίες συνωμοσίας»
21:40 Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκε άνδρας για τρομοκρατία
21:31 Σοκ στην Αγγλία, νεκρός ο 21χρονος γιος του παλαίμαχου διεθνή άσου Στιούαρτ Πιρς ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Φονική κακοκαιρία στο Μεξικό, 76 οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις
21:10 Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
21:00 Ο καθηγητής του London Business Scholl Ηλίας Παπαϊωάννου στην «Π»: «Η ανισότητα γέννησε τον λαϊκισμό»
20:56 Α’ Κατηγορία: Δεύτερη νίκη για τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου
20:41 Σταυράκη: Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν, ασκώ ιδιαίτερη επιρροή πάνω τους, αναπτύσσω σχέση εμπιστοσύνης,
20:33 Ο Τραμπ για Πούτιν και Ζελένσκι: «Μισούν ο ένας τον άλλο, αλλά θα βρούμε λύση»
20:23 «Είδα τον θείο μου πεσμένο στο πάτωμα, νεκρό», αποκαλυπτική μαρτυρία και νέα δεδομένα στην υπόθεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ