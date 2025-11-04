Ποινική δίωξη σε δύο λιμενάρχες για την υπόθεση Βαλυράκη – Κατηγορίες για υπόθαλψη και ψευδή βεβαίωση

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη: με διάταξη του αναθεωρητικού δικαστηρίου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση.

04 Νοέ. 2025 12:45
Pelop News

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, που βρήκε τραγικό θάνατο στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Μετά από τρία και πλέον χρόνια ερευνών, η εισαγγελία του αναθεωρητικού δικαστηρίου (δευτεροβάθμιο στρατιωτικό δικαστήριο – ναυτοδικείο) παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας.

Οι δύο αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος κατηγορούνται για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση, καθώς, σύμφωνα με τη διάταξη, φέρονται να επιχείρησαν να χειραγωγήσουν μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης, αμφισβητώντας τα στοιχεία που είχε προσκομίσει στην προανάκριση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, έκανε λόγο για «παρακρατικές και παραθεσμικές μεθοδεύσεις», υπογραμμίζοντας ότι η δίωξη «τεκμηριώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας και αναδεικνύει ευθύνες στη δικαστική διερεύνηση».

«Τα στελέχη του Λιμενικού χάλκευσαν ψευδή δήλωση και πίεσαν να ανακληθεί η αρχική μαρτυρία ώστε να αποδυναμωθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας», τόνισε ο κ. Κωνσταντόπουλος, προσθέτοντας:
«Γιατί ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο αρχείο; Για να προκριθεί η εκδοχή του ατυχήματος και να μην ερευνηθεί η ανθρωποκτονία».

Από την άλλη πλευρά, η συνήγορος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για ανθρωποκτονία επεσήμανε την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης και κάλεσε σε προσεκτική αναφορά στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συκοφαντική δυσφήμηση.

Η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού, καθώς και τις καταγγελίες της οικογένειας περί απόπειρας συγκάλυψης του πραγματικού μηχανισμού του δυστυχήματος.
