Ποινική δίωξη στη Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση – Οδηγείται στο Αυτόφωρο

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα, μετά την τροχονομική παράβαση που εντοπίστηκε σε έλεγχο της Τροχαίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Ματσούκα κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, για κυκλοφορία οχήματος από το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες και για οδήγηση από πρόσωπο στο οποίο έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Με βάση τη διαδικασία, η ηθοποιός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί για τα συγκεκριμένα αδικήματα

Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη, χθες βράδυ στην Βουλιαγμένη για επικίνδυνη οδήγηση. Η ηθοποιός κινούνταν με διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο που ήταν στα 50 χλμ. χωρίς να έχει δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί πριν λίγο καιρό για άλλη παράβαση και χωρίς το όχημά της να έχει πινακίδες καθώς είχαν αφαιρεθεί πριν λίγες ημέρες για παράνομη στάθμευση σε διπλή κίτρινη γραμμή. Επιπλέον, στο αλκοτέστ που της έγινε εντοπίστηκε να έχει υπερβεί το όριο για το αλκοόλ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



