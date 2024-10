Ποιο είναι το γεύμα που τρώει καθημερινά ο Μουρίνιο στην Τουρκία

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος πρόσφατα μετακόμισε στην Τουρκία, για να αναλάβει καθήκοντα προπονητή στην Φενέρμπαχτσε, είναι ένας άνθρωπος με στυλ εντός και εκτός γηπέδου. Κάτι τέτοιο δείχνει και η πολυτελής διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αποκάλυψε η «Daily Mail», o Πορτογάλος επέλεξε για την διαμονή του, το Four Seasons στις όχθες του Βοσπόρου, αντί για κάποιο σπίτι.

Υπολογίζεται πως αν κάποιος θέλει να μείνει στο πολυτελές ξενοδοχείο, το πιο οικονομικό δωμάτιο, ξεκινάει από περίπου 1000 λίρες. Η ακριβή σουίτα του Μουρίνιο, η οποία βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου, δεν φαίνεται να είναι τεράστιο πρόβλημα για τον προπονητή, καθώς η αμοιβή που προσέφερε η Φενέρμπαχτσε στη προπονητή που έχει κατακτήσει όλους τους Ευρωπαϊκούς τίτλους, ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, για δύο χρόνια.

Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, που ο 61χρονος επιλέγει να μην αγοράσει ένα σπίτι κοντά στον τόπο εργασίας του. Κατά τη διάρκεια της διετής παραμονής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φέρεται να διέμενε σε μια premium σουίτα, στο Riverside στο The Lowry Hotel, σύμφωνα με το CNN .

Aυτό όμως που είναι απορίας άξιο, είναι πως ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έχει ανακαλύψει ακόμα, την Τουρκική κουζίνα, καθώς αρέσκεται στο ίδιο γεύμα καθημερινά, τρώγοντας κοτόσουπα, πίτσα μαργαρίτα, συνοδεύοντάς τα από ανθρακούχο νερό και παγωτό.

