Ποιο είναι το μικρό νησί του Ειρηνικού που υποδέχτηκε πρώτο το 2025!

Την ώρα που ο υπόλοιπος κόσμος προετοιμάζεται για την υποδοχή του νέου έτους, το μικρό νησί του Ειρηνικού, Χριστουγεννιάτικο Νησί, ή Κιριτσίματι, καλωσόρισε ήδη το 2025!

Το νησί, με πληθυσμό πάνω από 7.000 ανθρώπους, βρίσκεται στη ζώνη ώρας πιο μπροστά από κάθε άλλο μέρος του κόσμου, κάνοντάς το πρώτο στην υποδοχή 2025.

Ακολουθούν τα Νησιά Τόνγκα και τα Νησιά Τσαθαμ της Νέας Ζηλανδίας, ενώ η πρώτη μεγάλη πόλη που θα υποδεχθεί το νέο έτος θα είναι το Όκλαντ και το Ουέλινγκτον στις 11:00 GMT. Στην περιοχή, πλήθη κόσμου συγκεντρώνονται ήδη για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα και να κάνουν το ποτό τους με σαμπάνια.

Το Σίδνεϊ, που αυτοαποκαλείται «πρωτεύουσα του νέου έτους του κόσμου», θα εκτοξεύσει 9 τόνους πυροτεχνημάτων από τη διάσημη όπερα και τη γέφυρα του λιμανιού στις 00:00.

What a show! Our 9pm Calling Country fireworks display was produced by We Are Warriors. It honoured the spirit of Barangaroo, and the deep connection of Eora women to the waterways of Sydney Harbour. #SydneyNYE #NewYearsEve #Sydney pic.twitter.com/hm2FAmk5Xm

— City of Sydney (@cityofsydney) December 31, 2024