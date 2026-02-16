Ποιο ελληνικό νησί ξεχωρίζει παγκοσμίως για την αυθεντικότητα, γαλήνη και φυσική ομορφιά

Ποιο ελληνικό νησί ξεχωρίζει παγκοσμίως για την αυθεντικότητα, γαλήνη και φυσική ομορφιά
16 Φεβ. 2026 9:21
Pelop News

Η Σκόπελος κατέλαβε τη 2η θέση παγκοσμίως στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς για «slow travel» το 2026, σύμφωνα με το βραβευμένο βρετανικό ταξιδιωτικό blog Just One For The Road.

Η διάκριση αφορά 13 προορισμούς από όλο τον κόσμο που ξεχωρίζουν για φυσική ομορφιά, πολιτιστική αυθεντικότητα και ήρεμο ρυθμό ζωής, μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Η Σκόπελος παρουσιάζεται ως ένας «πολύπλευρος ελληνικός νησιωτικός προορισμός» που διατηρεί τον χαρακτήρα του και προσφέρει ισορροπημένες εμπειρίες γαλήνης, διασκέδασης, χαλάρωσης και μουσικής.

Τι ξεχωρίζει η Σκόπελος σύμφωνα με το άρθρο

  • Καταπράσινα πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα
  • Κρυστάλλινες παραλίες και αρμονικό τοπίο βουνού – θάλασσας
  • Γραφικά σοκάκια της Χώρας, παραδοσιακό λιμάνι, βυζαντινά εκκλησάκια
  • Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και γνήσια ελληνική φιλοξενία
  • Διεθνής αναγνωρισιμότητα από τα γυρίσματα της ταινίας Mamma Mia! (εκκλησάκι Αγίου Ιωάννη, παραλία Καστάνη), χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο ήπιος χαρακτήρας του νησιού

Το blog τονίζει ότι η Σκόπελος «κινείται στον σωστό βηματισμό», αποφεύγοντας τον ρυθμό των υπερκορεσμένων προορισμών, και προσφέρει ποιοτικές διακοπές για ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία και αυθεντικότητα.

Παράλληλη προβολή από The Sun

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το πρόσφατο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, που προτρέπει τους αναγνώστες να επιλέξουν «ένα νησί που λατρεύουν όλοι οι ταξιδιώτες και θέλουν να επιστρέφουν ξανά και ξανά». Η εφημερίδα αναδεικνύει τη Σκόπελο ως παράδειγμα προορισμού που υποδέχεται διαφορετικά κοινά – από λάτρεις της κινηματογραφικής γοητείας έως όσους αναζητούν ποιοτικό φαγητό, αληθινή φιλοξενία και γαλήνια παραθαλάσσια τοπία – χωρίς να απαρνηθεί την ταυτότητά του.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Σκοπέλου Γιώργος Παπαδαυίδ δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η διαρκής παρουσία της Σκοπέλου σε τόσο επιλεκτικές λίστες και αφιερώματα των σημαντικότερων διεθνών ΜΜΕ επιβεβαιώνει τη δυναμική του νησιού ως ποιοτικού προορισμού και ενισχύει τη διεθνή του εικόνα ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. Σε αυτό το πλαίσιο η συμμετοχή του Δήμου στην ITB (Βερολίνο, αρχές Μαρτίου 2026) θα είναι εμπλουτισμένη με προγραμματισμένες επαφές με εξειδικευμένους δημοσιογράφους, επαγγελματίες και bloggers για την προβολή θεματικών μορφών όπως γαστρονομία, πεζοπορία, ποδηλασία, θαλάσσιος τουρισμός και περιηγήσεις σε χωριά και ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά αξιοθέατα».

