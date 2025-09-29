Ποιο μοντέλο από την Πάτρα πήγε ταξίδι στην Κίνα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης αρραβωνιάστηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Ποιο μοντέλο από την Πάτρα πήγε ταξίδι στην Κίνα
29 Σεπ. 2025 12:03
Pelop News

Στην εξωτική Κίνα βρέθηκε η πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου μαζί με τον σύντροφό της , Γιάννη Καραβασάνη. Το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της, στο οποίο επέλεξε άνετα outfit σε γήινες αποχρώσεις. Για την ακρίβεια σε μία φωτογραφία τη βλέπουμε να φορά παντελόνι σε loose γραμμή και T-shirt με στάμπα στο πίσω μέρος, τα οποία συνδύασε με λευκά sneakers, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

«Παιδιά, με πήγε στην Κίνα», έγραψε στη λεζάντα και μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που μοιάζουν ταξίδι γεύσης στην πόλη του Πεκίνου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης αρραβωνιάστηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το μοντέλο το ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στο Instagram της, δείτε τη εδώ. Το ζευγάρι ήταν μαζί και πριν από αρκετά χρόνια, αλλά χώρισαν. Το 2022 βρέθηκαν ξανά και έκτοτε είναι μαζί.
