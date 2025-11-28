Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και πώς αφέθηκαν ελεύθεροι;

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες με τον 57χρονο δικηγόρο να υποστηρίζει ότι ο συγκατηγορούμενός του, του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει

Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και πώς αφέθηκαν ελεύθεροι;
28 Νοέ. 2025 19:31
Pelop News

Τελικά ελεύθεροι αποχώρησαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.

Δόθηκε παράταση 7 μηνών για την απογραφή στα ασανσέρ

Πρόκειται για έναν 57χρονο δικηγόρο και έναν 42χρονο συγκατηγορούμενό του, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα για κακουργηματικές κατηγορίες και αμέσως μετά αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν τις κατηγορίες με τον 57χρονο δικηγόρο να υποστηρίζει ότι ο συγκατηγορούμενός του, του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη πως τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του είναι οικογενειακά κειμήλια.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη των δυο ανδρών ξεκίνησε όταν ένας επιχειρηματίας μετέβη στις Αρχές και κατήγγειλε απάτη. Συγκεκριμένα, ο άνδρας ανέφερε ότι έδωσε 300.000 ευρώ στον 57χρονο δικηγόρο για να πάρει ράβδους χρυσού. Ωστόσο οι ράβδοι χρυσού που του έδωσαν αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικες.

Τότε του είπαν να μην ανησυχεί καθώς θα τον πλήρωναν με ακριβούς πίνακες ζωγραφικής. Έτσι και έγινε, όμως και οι πίνακες αποδείχθηκαν πλαστοί. Μετά από αυτό ο επιχειρηματίας αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταγγείλει την απάτη.

Ακολούθησε έρευνα με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιούν έφοδο στα σπίτια των δύο ανδρών και να εντοπίζουν 481 πίνακες ζωγραφικής, δύο έγγραφα γνησιότητας καθώς και όπλα που ανήκουν στον 57χρονο δικηγόρο.

