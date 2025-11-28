Δόθηκε παράταση 7 μηνών για την απογραφή στα ασανσέρ

Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Δημήτρης Παπαστεργίου προβλέπεται νέα προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου 2026

Δόθηκε παράταση 7 μηνών για την απογραφή στα ασανσέρ
28 Νοέ. 2025 17:51
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι δόθηκε παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων για 7 μήνες. Αυτό ανακοίνωσαν σήμερα (28.11.2025) ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035

Με την κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται νέα προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ανελκυστήρων που έχουν απογραφεί, έχοντας πλέον ξεπεράσει τις 250.000.

Παράλληλα έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης με την ΠΟΜΙΔΑ και με τις εταιρίες τοποθέτησης και συντήρησης των ανελκυστήρων. Με την παράταση δίνεται επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της απογραφής είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr.

Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:42 Σουηδία: Σενάρια πολέμου με στρατιωτικά γυμνάσια και τη συμμετοχή του βασιλιά
18:31 Αιγαίο: Νέες προκλήσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία
18:23 Ουκρανία: Ραγδαίες εξελίξεις και παραίτηση του προσωπάρχης του Ζελένσκι
18:14 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τη συμφωνία κυβέρνησης – εργοδοτών – ΓΣΕΕ για τις συλλογικές συμβάσεις
18:11 Ζητείται η ένταξη της Θεσσαλίας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
18:00 Η Νικολούλη, η Πάτρα, το Netflix και το άλμα στην καριέρα της
17:51 Δόθηκε παράταση 7 μηνών για την απογραφή στα ασανσέρ
17:41 ΑΕΚ: Αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League
17:35 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
17:31 Καταγγελία από τον αδελφό της γυναίκας-θύματος και σύλληψη 65χρονου για εκδικητική πορνογραφία
17:18 «Πάρε τα λεφτά αγόρι μου, σε παρακαλώ μη με σκοτώνεις», ηχητικά ντοκουμέντα που συγκλονίζουν για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
17:08 Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035
17:07 Στα 4,8 εκατ. τα πριμ της Πολιτείας, που ήδη καταβάλλονται για εξαιρετικές διεθνείς διακρίσεις τη διετία 2022-2023
17:00 Η Πάτρα στο επίκεντρο: Υπουργοί και επιχειρηματίες αναμένονται για τη ΓΣ της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων
16:52 Στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος Καλαβρύτων: Να γίνει ξεχωριστή περιοχή μετάθεσης εκπαιδευτικών  ο Δήμος Καλαβρύτων
16:44 Γιαννούλης Χαλεπάς: Το φως που επέζησε από το σκοτάδι – Ο Γιώργης Κοντοπόδης μιλά για την ψυχή πίσω από τον θρύλο
16:36 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα 3,7 δισ. που καταβάλλονται στους αγρότες
16:28 Αντικείμενο μελέτης ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στο ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT
16:20 Αιγιάλεια: Χρηματοδότηση ενός εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτογραμμής στην Αιγείρα
16:12 Συνάντηση νέου Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας με τον Δήμαρχο Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ