Ποιοι και ποιες θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις τελετές Καθαγιασμού των Yδάτων

Ποιοι αντιπεριφερειάρχες πάνε Αιτωλοακαρνανία, Αχαϊα και Ηλεία για τις εκδηλώσεις στα Θεοφάνια

Ποιοι και ποιες θα εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις τελετές Καθαγιασμού των Yδάτων
04 Ιαν. 2026 14:54
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε ποιοι θα εκπροσωπήσουν στις Περιφερειακές Ενότητες την Περιφέρεια στις τελετές αγιασμού των υδάτων την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος θα παραστεί στην τελετή Αγιασμού των Υδάτων στην πόλη της Πάτρας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρήστος Παϊσιος θα παραβρεθεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο, ενώ οι Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι θα συμμετέχουν σε αντίστοιχες τελετές στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, ως εξής:

ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης θα παραβρεθεί στον καθαγιασμό των Υδάτων στην Αμφιλοχία, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Νίκος Κατσακιώρης στο Αγρίνιο, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στυλιανός Μπλέτσας στη Ναύπακτο, οι Βοηθοί Περιφερειάρχη, Γιώργος Κοντογιάννης στη Βόνιτσα, Κωνσταντίνος Δαουτίδης στο Μεσολόγγι και η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας Αμαλία Βούλγαρη στο Αγρίνιο.

ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, θα παραβρεθεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων στην Πάτρα, όπως και οι Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος, Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, καθώς και ο βοηθός Περιφερειάρχη Γιώργος Βελισσάρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας στην Ερυμάνθεια, οι Αντιπεριφερειάρχες Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, Κοινωνικής Μέριμνας και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα στο Αίγιο, όπως και οι βοηθοί Περιφερειάρχη Χρήστος Μπούνιας, Δημήτρης Γκαβέρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος στη Δυτική Αχαΐα και ο βοηθός Περιφερειάρχη Λυκούργος Σταυρουλόπουλος στα Βραχνέικα.

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης θα παραβρεθεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάκολο, όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Πάνος Μπράμμος, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος στη Σκαφιδιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Θεόδωρος Βασιλόπουλος στην Κυλλήνη, οι βοηθοί Περιφερειάρχη Αθανάσιος Φούντας στο Παλούκι Αμαλιάδας και Γιώργος Παναγούλιας στο Δήμο Πηνειού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:38 ΥΠΑ: «Μαζική παρεμβολή στις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό για το Βενιζέλος»
17:30 Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
17:22 Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους
17:15 Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά άμεση σύγκλιση της Βουλής για τη Βενεζουέλα και επιτίθεται στον Μητσοτάκη!
17:08 Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
17:00 Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης
16:52 Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…
16:43 Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
16:36 Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
16:29 Ανδραβίδα: Οικογενειακό δράμα και αυτοκτονία
16:23 Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!
16:16 Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…
16:08 Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»
15:59 Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια
15:55 Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
15:46 Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη
15:39 Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
15:31 Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
15:23 Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!
15:15 Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ