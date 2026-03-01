Ποιοι πήγαν στο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την απώλεια του Αλέξη Κούγια και το μεσημέρι της Κυριακής τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνό του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο γνωστός ποινικολόγος είχε φύγει από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών.

Το «παρών» έδωσαν τα δύο παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα Κούγια, μαζί με τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου, τιμώντας τη μνήμη του.

Η οικογένεια είχε απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όσους επιθυμούσαν να παραστούν στο μνημόσυνο.

Στην ανακοίνωσή τους ανέφεραν: «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

