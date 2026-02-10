Ποιοι συνοδεύουν τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Η κυβερνητική αποστολή για τη συνάντηση με Ερντογάν

Με διευρυμένη κυβερνητική αποστολή μεταβαίνει αύριο στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας αλλά και ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ποιοι συνοδεύουν τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα: Η κυβερνητική αποστολή για τη συνάντηση με Ερντογάν
10 Φεβ. 2026 12:56
Pelop News

Στην Άγκυρα αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να συμμετάσχει στις εργασίες του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσει ευρεία κυβερνητική αποστολή, στην οποία συμμετέχουν –σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες– ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και υπουργοί με χαρτοφυλάκια που σχετίζονται με την οικονομία, την ανάπτυξη, την παιδεία, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό και τις μεταφορές.

Στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης αναμένεται να τεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στο μεταναστευτικό, την οικονομική συνεργασία, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και δράσεις στον τομέα του πολιτισμού. Παράλληλα, θα συζητηθούν εξελίξεις διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η Ουκρανία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασικός στόχος της συνεδρίασης είναι η αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί δύο χρόνια μετά τη «Διακήρυξη των Αθηνών», καθώς και η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να αποτρέπονται εντάσεις και να διευκολύνεται η διαχείριση πιθανών κρίσεων.

