Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν νωρίτερα τον Μάρτιο, οι ημερομηνίες που «κλείδωσαν»

Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι. Αναλυτικά οι ημερομηνίες.

Συντάξεις
10 Φεβ. 2026 7:49
Pelop News

Oι πρώτοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στα ΑΤΜ των τραπεζών την Παρασκευή 20/02/2026, καθώς η «κανονική» ημερομηνία πληρωμής είναι την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ωστόσο την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου είναι η Καθαρά Δευτέρα και ως γνωστών οι συντάξεις καταβάλλονται στα ΑΤΜ των τραπεζών την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που στην περίπτωση αυτή είναι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικότερα:

ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

-ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΦΚΑ

-Επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μισθωτοί και μη μισθωτοί

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

-ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΕΤΑΤ-ΜΜΕ, Λοιπών Εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

-Κύριες και επικουρικές συντάξεις Δημοσίου
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΠΕΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

-Επίδομα Στέγασης

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

-Αναπηρικά Επιδόματα

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

-Επίδομα Γέννησης

Αναδρομικά σε 60.000 δικαιούχους

Την ίδια στιγμή αναδρομικά έως 12.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν 60.000 συνταξιούχοι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για αναδρομικά έως 8.000 ευρώ για 41.000 δικαιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, αναδρομικά 27 μηνών για 6.000 αποστράτους, αναδρομικά λόγω ενσωμάτωσης επασφαλίστρων σε επανυπολογιζόμενες συντάξεις, Αναδρομικά συντάξεων από παράταση αναπηρίας και από επιστροφή κράτησης ασθένειας σε τυφλούς.

