Ποιος Αχαιός βουλευτής δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό, για να πάει στον…Τσίπρα; ΦΩΤΟ

Οπως δήλωσε ο Αχαιός βουλευτής ήταν «μείζονος πολιτικής σημασίας» η μεγάλη συγκέντρωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, στην Πάτρα.

17 Δεκ. 2025 10:29
Pelop News

Την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, στην Πάτρα, αντί τη ψήφιση του προϋπολογισμού 2026 στη Βουλή, επελέξε το απόγευμα της Τρίτης 17/12/2025, αχαιός Βουλευτής.

Πρόκειται για τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, που επέλεξε να μην ψηφίσει στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, για να βρίσκεται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

O κ. Παναγιωτόπουλος κάθισε στη δεύτερη σειρά του «Royal»,  όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της «Ιθάκης», προκαλώντας όπως ήταν λογικό ενόχληση στην Κουμουνδούρου

Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» με τον  και εξήγησε τον λόγο της απουσίας του από τη βουλή. Όπως είπε, μετείχε τις προηγούμενες μέρες στη διαδικασία και με τις τοποθετήσεις του παρακολούθησε όλο τον προϋπολογισμό, ενώ άλλοι βουλευτές δεν το έκαναν.  «Ήταν μείζονος πολιτικής σημασίας η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και η μεγάλη συγκέντρωση που έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στα λόγια είναι κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Μήπως μπορούμε να αλλάξουμε κάποιον κωδικό; Τίποτα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

«Τοποθετούμαι και μάχομαι στη Βουλή. Δεν είναι μία ψήφος το κοινοβούλιο, είναι η καθημερινή σου παρουσία». Ερωτηθείς για ποιον μάχεται, για τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής είπε ότι τα θεωρεί αυτά τα δύο «ταυτόσημα». Διαμορφώνεται ένας νέος πόλος της προοδευτικής παράταξης που έρχεται να συσπειρώσει ευρύτατες δυνάμεις, τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ότι προχωρά καθημερινά σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, και σημείωσε ότι δεν ακυρώνει τη δουλειά που κάνει η μη συμμετοχή του στην ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού.  Επίσης, πρόσθεσε πως το να απέχεις από την ψηφοφορία είναι πολιτική στάση.

Στην παρουσίαση της «Ιθάκης» παρευρέθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας. Ο κ. Ζαμπάρας καθόταν επίσης στις πρώτες σειρές, ωστόσο ψήφισε στον προϋπολογισμό, με επιστολική ψήφο.

