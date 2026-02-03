Ποιος Δήμος επιδοτεί τις γεννήσεις έως 15.000 ευρώ

Ο Δήμος στοχεύει σε περρισσότερες γεννήσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Ποιος Δήμος επιδοτεί τις γεννήσεις έως 15.000 ευρώ
03 Φεβ. 2026 9:56
Pelop News

Επίδομα γέννησης και 15.000 ευρώ αποφάσισε να χορηγήσει ο Δήμος στην Αιτωλοακαρνανία, για την αντιμετώπιηση της υπογεννητικότητας.

Ο δήμαρχος Θέρμου  Σπύρος Κωνσταντάρας, μιλώντας στο Action24, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θέλουμε να επεκτείνουμε το δημογραφικό».

Το σχέδιο ενίσχυσης είναι κλιμακωτό, στοχεύοντας να δώσει κίνητρα όχι μόνο για τη δημιουργία οικογένειας, αλλά και για την απόκτηση περισσότερων τέκνων.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η κατανομή του επιδόματος έχει ως εξής:

-3.000 ευρώ για την απόκτηση του πρώτου παιδιού.

-3.000 ευρώ για το δεύτερο και το τρίτο παιδί αντίστοιχα.

-4.000 ευρώ για το τέταρτο μέλος της οικογένειας.

-5.000 ευρώ για το πέμπτο παιδί.

-15.000 ευρώ που προορίζεται για όσους φτάσουν στο έκτο παιδί.

Η απόφαση αυτή, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα συρρίκνωσης του πληθυσμού, με τον κ. Κωνσταντάρα να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων κατοίκων είναι ανησυχητικά υψηλό. Όπως εξήγησε, η περιοχή έχει χτυπήσει «κόκκινο» και τα μέτρα αυτά αποτελούν μονόδρομο για την επιβίωση της τοπικής κοινωνίας.

