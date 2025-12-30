Ποιος είναι ο μεγάλος νικητής του «The Voice» ΦΩΤΟ

The Voice: Η συγκίνηση του μεγάλου νικητή στη σκηνή και το θερμό «ευχαριστώ» στην κόρη του.

30 Δεκ. 2025 8:24
Pelop News

Tο βράδυ της Δευτέρας 29/12/2025, στον μεγάλο τελικό του «The Voice of Greece» βρέθηκαν ο Χριστόδουλος Μυλωνάς και ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, με τον δεύτερο, μέλος της ομάδας της Έλενας Παπαρίζου, να αναδεικνύεται νικητής ύστερα από την ψηφοφορία του κοινού.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά για να παραλάβει το βραβείο του και να υπογράψει το συμβόλαιο με τη Minos EMI.

Κρατώντας στην αγκαλιά του την κόρη του, ευχαρίστησε συγκινημένος λέγοντας: «Ευχαριστώ την κόρη μου που μου έδωσε την ώθηση να έρθω εδώ. Δούλεψα πάρα πολύ, ευχαριστώ τον ξάδελφό μου, τον Σπύρο. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ας μιλήσει κάποιος άλλος».

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κατάγεται από την Κύπρο και η μουσική μπήκε νωρίς στη ζωή του. Στη Γ’ Γυμνασίου ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με τα ντραμς, ενώ στην Α’ Λυκείου ξεκίνησε κιθάρα, μαθαίνοντας τις βασικές συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέρφου του. Στη συνέχεια συνέχισε μόνος του, εξελισσόμενος ως αυτοδίδακτος τόσο στα δύο όργανα όσο και στο τραγούδι. Την ίδια περίοδο είχε έντονη αθλητική δραστηριότητα, ασχολούμενος με τον στίβο, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, το οποίο έπαιζε συστηματικά μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Ως φοιτητής έκανε την εμπειρία του τραγουδιού στον δρόμο, όμως γρήγορα κατάλαβε ότι αυτό δεν τον εξέφραζε πραγματικά. Από την ηλικία των 19 ετών στράφηκε στην επαγγελματική ενασχόληση με τη μουσική, εμφανιζόμενος σε μουσικές σκηνές και μπαρ σε όλη την Κύπρο. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αποκτήσει μια σταθερή και αναγνωρίσιμη παρουσία στη μουσική ζωή της Λάρνακας, ενώ εδώ και 13 χρόνια τραγουδά αδιάλειπτα στο ίδιο μαγαζί. Το ρεπερτόριό του κινείται κυρίως σε ελληνικές ποπ και ροκ επιλογές. Ως ακροατής αγαπά ιδιαίτερα τη ροκ μουσική, ενώ στη σκηνή επιλέγει πιο ποπ και μελωδικές μπαλάντες.

