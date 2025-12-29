Ποιος Ελληνας ηθοποιός μιλούσε με τον Μόργκαν Φρίμαν και ο γιος του εμφανίστηκε «γυμνός»

Ελληνας πρωταγωνιστής στο σήριαλ «Μaestro» του Χρυσόστομου Παπακαλιάτη, σε συνέντευξή του αποκάλυψε ένα απρόοπτο στιγμιότυπο από βιντεοκλήση που είχε με τον Μόργκαν Φρίμαν, περιγράφοντας πώς η συνομιλία κατέληξε σε μια αμήχανη στιγμή λόγω της παρέμβασης του γιου του.

Ο Φάνης Μουρατίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει διαδικτυακά με τον Χολιγουντιανό σταρ, ο οποίος μάλιστα είχε εκφραστεί δημόσια με ιδιαίτερα θετικά σχόλια στα social media για τη σειρά «Maestro». Όπως εξήγησε, η συζήτηση κυλούσε ομαλά μέχρι τη στιγμή που ένας από τους γιους του παρενέβη απρόσμενα.

Πιο συγκεκριμένα ο Φάνης Μουρατίδης σχολίασε: «Έκανα μια βίντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν στις 23.30 το βράδυ. Με πήραν τηλέφωνο από τους Παξούς κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είναι εκεί κάποιος που θέλει να μου μιλήσει. Περιμένοντας να δω αυτόν που θέλει να μου μιλήσει, είδα τον Μόργκαν Φρίμαν. Το να μου μιλάει ο απόλυτος μου ήταν λίγο κάπως. Το σοκ σε όλο αυτό ξέρεις ποιo είναι; Αφού είπαμε ό,τι είπαμε με τον άνθρωπο, μου λέει στο τέλος “πες μου και χρόνια πολλά γιατί είναι τα γενέθλιά μου” και του τραγούδησα το “Happy Birthday”. Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει, “τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου”».

Ο Φάνης Μουρατίδης τον κάλεσε να μπει στη βιντεοκλήση, χωρίς να φαντάζεται τι θα ακολουθούσε. Όπως είπε: «Και του κάνω νόημα να έρθει στην κλήση. Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο, αυτή η εικόνα είναι μαγική, βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει, “ωχ, ο Μόργκαν”».

