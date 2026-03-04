Ποιος βύθισε την ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα;

Οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν κάνει γνωστό ότι διέσωσαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο και ανέσυραν αρκετές σορούς από τη θάλασσα.

Ποιος βύθισε την ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα;
04 Μαρ. 2026 15:56
Pelop News

Αμερικανικό είναι το υποβρύχιο που βύθισε την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο Reuters και επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως είπε «δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περεσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Χθες αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό. Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους. Να προσέχουμε τα fake news, ο Τύπος θέλει να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται κακός».

Οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν κάνει γνωστό ότι διέσωσαν 32 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο και ανέσυραν αρκετές σορούς από τη θάλασσα.

Πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το πλοίο, που είχε πλήρωμα 180 ατόμων, δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και περίπου 140 άτομα αγνοούνταν μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών της χώρας στον Ινδικό Ωκεανό.

Η φρεγάτα επέστρεφε από άσκηση, στην οποία την είχε προσκαλέσει η Ινδία.

Ο συναγερμός στις ακτές της Σρι Λάνκα σήμανε όταν η φρεγάτα IRIS Dena του Ιράν δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και βυθίστηκε, αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς και τουλάχιστον 78 τραυματίες. Πάνω από 140 είναι οι αγνοούμενοι, αλλά ο ακριβής αριθμός παραμένει ακόμη άγνωστος.

Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι έχουν ανασυρθεί σοροί, που θεωρείται ότι ανήκουν σε μέλη του πληρώματος της ιρανικής φρεγάτας, αλλά δεν μπορούν να δοθούν παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των νεκρών.

Η φρεγάτα συμμετείχε σε κοινή άσκηση και εκτιμάται ότι επέβαιναν 180 άτομα.

«Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι 79 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένα από αυτά ήταν σοβαρά τραυματισμένο. Άλλα 101 άτομα θεωρούνται αγνοούμενα και το σκάφος έχει βυθιστεί», δήλωσε πηγή του ναυτικού της Σρι Λάνκα, η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλοίο είχε στείλει σήμα κινδύνου ανοικτά των ακτών της Γκάλε, στο νότιο τμήμα της Σρι Λάνκα, και ότι οι τραυματίες είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Κάρπαθος: Έφτασαν οι πύραυλοι Patriot
18:35 Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε
18:30 Πάτρα – Ανάπλαση ΑΣΟ: Ποια αθλήματα θα φιλοξενηθούν στον Πολυχώρο, πλάνο για Μουσείο Σταφίδας
18:21 «Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» τονίζει Έλληνας φοιτητής από την Κύπρο
18:11 Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό από το 44ο δημοτικό σχολείο Πατρών
18:09 Νάπολη: Μια πόλη που σε κερδίζει με χάος, ιστορία και την καλύτερη πίτσα του κόσμου
18:07 Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Καλαβρύτων
18:04 Χειροπέδες στη μητέρα 14χρονου, που επιτέθηκε σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο!
17:54 Πάτρα: Νίκη της ζωής για το βρέφος με μηνιγγίτιδα – Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ μετά από 11 ημέρες
17:49 Επικό το εικαστικό της World Athletics για το μεγάλο ρεκόρ του Καραλή
17:39 Πόλεμος: Ανασύρθηκαν 87 σοροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό
17:29 Πριν εμφανιστεί η νόσος: Η περίοδος ψυχικής πίεσης που συχνά προηγείται
17:24 Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
17:21 Άγκυρα: «Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, πήγαινε στην Κύπρο και όχι στην Τουρκία»
17:16 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Τούμπαρε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός ΦΩΤΟ
17:15 Η Ευρώπη θέλει περισσότερη παραγωγή εντός ΕΕ – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι επιφυλάξεις
17:12 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: 127 σύνεδροι θα εκλεγούν στην Αχαΐα – Αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα και οι προθεσμίες
17:10 Αυτός είναι ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που «έφαγε» 15 μήνες φυλακή από ελληνικό δικαστήριο!
17:08 Έψαλαν στον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο τα κάλαντα της άνοιξης
17:01 Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ