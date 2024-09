Πολεμικός πυρετός στον Λίβανο: Νεκρός και δεύτερος διοικητής της Χεζμπολάχ μέσα σε λίγες ώρες

H Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι είναι νεκρός ο υψηλόβαθμος διοικητής Αχμέτ Ουάχαμπι, που ήταν υπεύθυνος του στρατιωτικού σκέλους των ειδικών δυνάμεων Ραντουάν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα μέχρι τις αρχές του 2024.

Ο Ουάχαμπι σκοτώθηκε χθες, Παρασκευή, από επιδρομή των Ισραηλινών σε προάστια της Βηρυτού.

Κλιμακώνει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ: Φόβοι για την απάντηση του Λιβάνου μετά τον θάνατο του Ακίλ

Νωρίτερα την ίδια μέρα, άλλο ένα σημαντικό στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του λιβανικού κινήματος σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότια συνοικία της Βηρυτού, με απολογισμό μέχρι στιγμής τουλάχιστον 14 νεκρούς, καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μοιάζει πλέον να μεταφέρεται στον Λίβανο, και να επικεντρώνεται στη σιιτική παράταξη-σύμμαχό της.

«Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έκαναν στοχευμένο πλήγμα (…) εξοντώνοντας τον Ιμπραήμ Ακίλ», επικεφαλής δύναμης ειδικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, της «μονάδας Ραντουάν», ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

Πρόσθεσε πως άλλοι «δέκα διοικητές» μονάδων της Χεζμπολάχ, «υπεύθυνοι για τις καθημερινές εκτοξεύσεις ρουκετών» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, σκοτώθηκαν στον συγκεκριμένο βομβαρδισμό.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον θάνατο του Ιμπραήμ Ακίλ, ενός «από τους μεγάλους ηγέτες μας», ο οποίος σκοτώθηκε «στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα όταν αναφέρεται σε θύματα ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο λιβανικό κίνημα είχε δηλώσει νωρίτερα πως ο Ιμπραήμ Ακίλ σκοτώθηκε «κατά τη διάρκεια συνάντησης με άλλους διοικητές».

Πρόκειται για το δεύτερο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ που σκοτώνεται σε ισραηλινό βομβαρδισμό αφότου το κίνημα άνοιξε μέτωπο στα σύνορα Λιβάνου Ισραήλ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, για να υποστηρίξει τον σύμμαχό του, τη Χαμάς.

Οι ΗΠΑ είχαν επικηρύξει τον Ιμπραήμ Ακίλ με το ποσό των 7 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό του, καθώς φερόταν να ενέχεται στις πολύνεκρες αντιαμερικανικές επιθέσεις στη Βηρυτό που είχαν γίνει το 1983.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη στο σημείο είδε πολυκατοικία να έχει καταρρεύσει και σωστικά συνεργεία να απομακρύνουν θύματα εν μέσω χάους.

«Η στοχοποίηση κατοικημένης αστικής ζώνης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο ισραηλινός εχθρός δεν λαμβάνει υπόψη του κανέναν ανθρωπιστικό παράγοντα», κατήγγειλε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Η Χαμάς καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση», ενώ το Ιράν την «κατάφωρη παραβίαση (…) της εδαφικής ακεραιότητας» του Λιβάνου.

Από την άλλη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως δεν επιδιώκουν «μεγάλη κλιμάκωση» του πολέμου στην περιοχή.

Ωστόσο ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διεμήνυσε πως «οι εχθροί μας δεν έχουν καμιά ασφαλή τοποθεσία να καταφύγουν, ούτε καν σε (νότια) προάστια της Βηρυτού».

Μετά τις φονικές εκρήξεις συσκευών επικοινωνίας την Τρίτη και την Τετάρτη, οι οποίες προκάλεσαν τουλάχιστον 37 νεκρούς και 2.931 τραυματίες, οι ανταλλαγές πυρών εντάθηκαν ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν χθες πως περίπου 140 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ ως το μεσημέρι. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον διαφόρων ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης βάσης της υπηρεσίας πληροφοριών.

Το βράδυ προχθές Πέμπτη, το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά αεροπορικών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, έγιναν περίπου πενήντα βομβαρδισμοί.

Από την άλλη ο ηγέτης της Χεζμπολάx, ο Χασάν Νασράλα, διεμήνυσε προχθές ότι ο Ισραήλ θα υποστεί «τρομερή τιμωρία» μετά τις δυο σειρές εκρήξεων βομβητών και ασυρμάτων που είχαν παγιδευτεί.

Επισήμως, οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν σχολιάσει τις εκρήξεις, που ακολούθησαν την ανακοίνωση της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι στόχοι του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πλέον επεκτείνονται στα σύνορα με τον Λίβανο, συμπεριλαμβάνουν την ασφαλή επιστροφή των δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων από ζώνες της βόρειας ισραηλινής επικράτειας.

Ο επικεφαλής της λιβανικής διπλωματίας, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, κάλεσε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας να «αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει αυτή την επίθεση» προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθήσει «μεγάλη έκρηξη», από την οποία «πρέπει να καταλάβετε πως δεν θα γλιτώσει ούτε η Δύση, ούτε η Ανατολή, θα μας γυρίσει πίσω στον Μεσαίωνα».

Μια ημέρα νωρίτερα, είχε ανακοινώσει πως θα κατέθετε διαμαρτυρία στο ΣΑ για την ισραηλινή «κυβερνοτρομοκρατική επίθεση που αποτελεί έγκλημα πολέμου».

Το διεθνές δίκαιο «απαγορεύει» τη χρήση «παγιδευμένων», φαινομενικά «αθώων» συσκευών, υπογράμμισε από την πλευρά του χθες ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ.

