Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Πέμπτη μέρα αιματοκυλίσματος – Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τις ρουκέτες από το Λίβανο -Σκληρές εικόνες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται το αιματοκύλισμα μετά την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ στη Χαμάς έπειτα από την αιφνιδιαστική επίθεση που πραγματοποίησε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση το περασμένο Σάββατο με μπαράζ ρίψεων ρουκετών και χτυπήματα από μαχητές της σε μια σειρά ισραηλινές πόλεις, ιδιαίτερα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στη Γάζα αφού η επιχείρηση «Σιδερένια Σπαθιά», όπως την έχουν ονομάσει οι Ισραηλινοί, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός θα προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα αφού υπάρχει μαζική συγκέντρωση στρατευμάτων στα νότια.

Ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων είναι τουλάχιστον 950, ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού οι νεκροί από τη μεριά του Ισραήλ έχουν ανέλθει στους 1.200. Πολλές χιλιάδες είναι οι τραυματίες, Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί.

Πολλοί ήταν οι Παλαιστίνιοι που επιχείρησαν να ξεφύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη των βομβαρδισμών από τη μεριά του Ισραήλ, όμως οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν να βομβαρδίσουν το νότιο πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ διπλασιάζουν τη βοήθειά τους, με τους εκπροσώπους της Χαμάς να σημειώνουν ότι το μήνυμά του καλύπτει τα «εγκλήματα και την τρομοκρατία» του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, αλλά και ο ΠΟΥ έχουν ζητήσει να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος προς την πολιορκημένη Γάζα έτσι ώστε να φτάσει η απαραίτητη ιατρική βοήθεια, κάτι που το Ισραήλ μέχρι στιγμής αρνείται. Σύμφωνα με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν, διεξάγονται συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο όσον αφορά την ιδέα να προσφερθεί ασφαλής διέλευση για τους αμάχους ώστε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς προχώρησε σε νέες ρίψεις ρουκετών στην πόλη Ασκελόν μετά από προειδοποίηση που εξέδωσε, ενώ έχει απειλήσει ότι θα σκοτώνει έναν όμηρο (υπολογίζονται σε 100 με 150) για κάθε νέο βομβαρδισμό αμάχων. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ανταλλάξει πυρά και με μαχητές της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση από τον Λίβανο έχει πραγματοποιήσει επίθεση με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει, επίσης, ότι βλήματα έπεσαν στο έδαφός του και από τη μεριά της Συρίας.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι χτύπησε θέση του ισραηλινού στρατού, με τις IDF να επιβεβαιώνουν την επίθεση στο βόρειο Ισραήλ από τη λιβανέζικη οργάνωση.

