«Πόλεμος» με την ευλογιά αιγοπροβάτων: Νέα μέτρα με 153 κτηνίατρους και 17 απολυμαντικούς σταθμούς

Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι απολυμάνσεις σε 17 σημεία ελέγχου στη Θεσσαλία, με περισσότερους από 150 κτηνίατρους και στελέχη του ΥΠΑΑΤ να ρίχνονται στη μάχη για να ανακοπεί η διασπορά της νόσου.

19 Σεπ. 2025 14:15
Pelop News

Από την προσεχή Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή το έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με απολυμάνσεις σε 17 νέα σημεία ελέγχου στους οδικούς άξονες της Θεσσαλίας. Το σχέδιο αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, τον γενικό γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και εκπροσώπους των τοπικών αρχών.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η άμεση ενίσχυση του έργου των Περιφερειών με 153 κτηνίατρους και επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΑΑΤ (81 κτηνίατροι και 72 στελέχη κτηνιατρικής), οι οποίοι θα συνδράμουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου που έχει πλήξει κοπάδια σε κρίσιμες περιοχές.

Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί, ενώ από τη Δευτέρα ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε δεκαεπτά, με σκοπό την πλήρη θωράκιση της κτηνοτροφίας.

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία. Η ενίσχυση με περισσότερους από 150 κτηνίατρους και στελέχη και η δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.

Ο γενικός γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης σημείωσε: «Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους και τη συνεργασία όλων των φορέων θωρακίζουμε την κτηνοτροφία και προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών».

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη, είμαστε σε πόλεμο», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, τονίζοντας ότι με την επέκταση των απολυμαντικών σταθμών η Περιφέρεια επιχειρεί να διαφυλάξει την κτηνοτροφία και την αγροτική οικονομία.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι, ενώ η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις Περιφέρειες που πλήττονται υλοποιεί συνολικό σχέδιο πρόληψης και ελέγχου, με στόχο τη μείωση της διασποράς της νόσου και την προστασία της αγροτικής παραγωγής.
