Πόλεμος ΝΑΤΟ – Ρωσίας πριν το 2029; Προειδοποίηση-σοκ από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας

Σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους τόνισε ότι «ορισμένοι ιστορικοί πιστεύουν πως ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», αναφερόμενος στην αυξανόμενη πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης τα επόμενα χρόνια.

Όπως είπε, νεότερες αξιολογήσεις ανεβάζουν την πιθανότητα κλιμάκωσης από το 2029 στο 2028, γεγονός που οδηγεί τη Γερμανία και τις χώρες του ΝΑΤΟ σε επιτάχυνση του εξοπλιστικού και αμυντικού τους σχεδιασμού.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι η Γερμανία εισέρχεται σε φάση «πλήρους ετοιμότητας», με πρόγραμμα ιατρικών ελέγχων των πολιτών από το 2027 για την ενίσχυση των εφεδρειών και τη δημιουργία μεγάλης εφεδρικής δύναμης.

Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ήδη θέσει ως στόχο η Μπούντεσβερ να αποτελέσει «την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης».

«Η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο με ισχύ και ετοιμότητα για άμυνα», τόνισε ο Γερμανός Υπουργός, δηλώνοντας πως, σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία είναι «έτοιμη να σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

Η απάντηση της Μόσχας

Άμεση ήταν η αντίδραση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εκπρόσωπος Μαρία Ζαχάροβα απάντησε μέσω του TASS, λέγοντας πως «μετά από αυτές τις δηλώσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος».

Η Μόσχα κατηγόρησε τη Γερμανία για «ρητορική πολεμικής προετοιμασίας» και για «επικίνδυνη κλιμάκωση» των σχέσεων με τη Ρωσία.

