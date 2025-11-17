Πόλεμος ΝΑΤΟ – Ρωσίας πριν το 2029; Προειδοποίηση-σοκ από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας

Δήλωση που προκαλεί διεθνή ανησυχία έκανε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με στρατιωτική σύγκρουση ΝΑΤΟ – Ρωσίας πριν το 2029. Η Μόσχα απάντησε με οξύ τόνο, κατηγορώντας τη Γερμανία για «επιθετική ρητορική».

Πόλεμος ΝΑΤΟ - Ρωσίας πριν το 2029; Προειδοποίηση-σοκ από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας
17 Νοέ. 2025 13:37
Pelop News

Σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους τόνισε ότι «ορισμένοι ιστορικοί πιστεύουν πως ήδη ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», αναφερόμενος στην αυξανόμενη πιθανότητα στρατιωτικής σύγκρουσης τα επόμενα χρόνια.

Όπως είπε, νεότερες αξιολογήσεις ανεβάζουν την πιθανότητα κλιμάκωσης από το 2029 στο 2028, γεγονός που οδηγεί τη Γερμανία και τις χώρες του ΝΑΤΟ σε επιτάχυνση του εξοπλιστικού και αμυντικού τους σχεδιασμού.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι η Γερμανία εισέρχεται σε φάση «πλήρους ετοιμότητας», με πρόγραμμα ιατρικών ελέγχων των πολιτών από το 2027 για την ενίσχυση των εφεδρειών και τη δημιουργία μεγάλης εφεδρικής δύναμης.

Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ήδη θέσει ως στόχο η Μπούντεσβερ να αποτελέσει «την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης».

«Η ειρήνη διασφαλίζεται μόνο με ισχύ και ετοιμότητα για άμυνα», τόνισε ο Γερμανός Υπουργός, δηλώνοντας πως, σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία είναι «έτοιμη να σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

Η απάντηση της Μόσχας

Άμεση ήταν η αντίδραση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εκπρόσωπος Μαρία Ζαχάροβα απάντησε μέσω του TASS, λέγοντας πως «μετά από αυτές τις δηλώσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος».

Η Μόσχα κατηγόρησε τη Γερμανία για «ρητορική πολεμικής προετοιμασίας» και για «επικίνδυνη κλιμάκωση» των σχέσεων με τη Ρωσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:51 Σε αγνοούμενο τουρίστα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Μαγνησίας
17:47 Πρόοδος στη Νεφρολογία: Νέες Θεραπείες και Φιλόδοξοι Στόχοι για το 2050
17:39 Ρωσία: Ο πρώην πρωθυπουργός Μιχαήλ Κασιάνοφ συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών»
17:32 Χαμάς: Γιατί απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, τι υποστηρίζει
17:26 «Όταν τα βάζεις δεν θα σε ελέγχει κάποιος ρε φίλε που βάζεις αυτά τα λεφτά;», διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες
17:11 «Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»! Το…προξενιό του Δημοσθένη από την Κεφαλονιά
17:08 Το «χαράτσι» του 2% για τον ΕΔΟΕΑΠ και η προσωπική επίθεση στον Πρόεδρο του ΣΗΠΕ
17:00 Αιγιάλεια: Ευθεία κόντρα Δήμου και Συλλόγου Τέμενης για το καταφύγιο ζώων
16:53 Κριτική για τη νέα ποιητική συλλογή του Δημοσθένη Δαββέτα «Πανδημία Αγάπης»
16:52 Πυροβόλησαν παίκτη του NFL στο κέντρο του Μανχάταν ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Ιταλία: Λήστεψαν αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης ΒΙΝΤΕΟ
16:36 «Καρφί» Μακρόν για Τραμπ: «Υποψήφιοι πρόεδροι υπόσχονταν να λήξουν τον πόλεμο σε 24 ώρες, η πραγματικότητα ήταν άλλη»
16:28 Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: 11 συλλήψεις και 43 προσαγωγές
16:24 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Μυλωνάκη – Μετά μετά από μήνυση του Κώστα Βαξεβάνη
16:16 Αύριο Τρίτη η ημερίδα «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο
16:07 Η OB Streem ανακοίνωσε την εξαγορά της Med FRIGO – Συμφωνία σταθμός στα logistics
15:59 Βορίζια: Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι
15:52 Για «Τσιπρολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίδραση Μαρινάκη στις δηλώσεις Θρασκιά
15:40 Συνελήφθη 40χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με κοκαΐνη
15:32 Εναερκτήρια συνάντηση του έργου ECO FLOW με την ενεργό συμμετοχή της ΔΕΥΑ Δυμαίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ