Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Έχουμε μπει σε έναν νέο κόσμο», αποκαλυπτικός ο πρώην υπουργός Δημήτρης Καιρίδης ΒΙΝΤΕΟ

Ελλάδα και Κύπρος στέλνουν ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο ελληνισμός είναι ενιαίος. Αυτό ξεκαθάρισε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον βόρειο τομέα της Αθήνας Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ανέλυσε το υπό διαμόρφωση τοπίο στην ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, ενώ με την ιδιότητα και του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων ανέλυσε και την επόμενη ημέρα στο Ιράν, για την οποία δεν έκρυψε την ανησυχία του.

ΕΡ. Τι σημαίνει η αποστολή φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο;

«Η αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο αποτελεί ουσιαστική και υψηλού συμβολισμού κίνηση, η οποία αποδεικνύει ότι ο ελληνισμός είναι ενιαίος. Οι Κύπριοι αδερφοί μας μπορούν να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς υπό την ομπρέλα της μητέρας πατρίδας. Παράλληλα, με την αποστολή δυνάμεων στέλνουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για τη δυναμική μας. Και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά και προς τα νότια και στα βόρεια της Κύπρου ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε ένα ενιαίο κομμάτι».

ΕΡ. Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία που εκφράζεται από πολίτες; Κινδυνεύουμε άμεσα;

«Θα ήθελα να συστήσω ψυχραιμία προς άπαντες. Αλλο πράγμα η λελογισμένη ανησυχία που προκαλείται από τη μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολη κι άλλο ο πανικός, ο οποίος είναι κακός σύμβουλος. Βλέπω φωνασκούντες στα κανάλια, να μιλούν για ουρές στα βενζινάδικα, να παίρνουν τηλέφωνα στα πολιτικά γραφεία οι μανάδες φοιτητών για να γυρίσουμε πίσω τα παιδιά τους, κλπ. Δεν βοηθάει ο πανικός αυτός, δεν πρέπει να είμαστε στις αντιδράσεις μας κατώτεροι των περιστάσεων. Εχουμε μπει σε έναν νέο κόσμο και πρέπει οργανωμένα, πειθαρχημένα και ψύχραιμα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις.

ΕΡ. Γιατί επήλθε αυτή η άμεση αντίδραση εκ μέρους της Ελλάδας; Μας έσυρε κάποιος στο να στείλουμε δυνάμεις στην Κύπρο;

«Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Καταρχήν, παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είτε από κρατική επίθεση είτε από τρομοκρατική ενέργεια. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δικαιούται να επικαλεστεί την αλληλεγγύη των υπολοίπων εταίρων-χωρών.

Παράλληλα, η επίθεση που δέχθηκαν οι Βρετανικές βάσεις συνιστά επίθεση στο ΝΑΤΟ, οπότε δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 5 της Συμμαχίας για αλληλεγγύη στην περίπτωση ένοπλης επίθεσης σε μια χώρα-μέλος. Αυτή η επίθεση αυτομάτως θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των χωρών-μελών. Οπότε όλο αυτό είναι πολύ πιο σύνθετο και δεν έχει απλά και μόνο μια διπλωματική διάσταση για το τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα».

ΕΡ. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των αδερφών μας στην Κυπριακή Δημοκρατία;

«Οι Κύπριοι αδερφοί μας υποδέχθηκαν τις κινήσεις της Ελλάδας με ενθουσιασμό. Είναι χαρούμενοι που η Ελλάδα κάνει το καθήκον της με υπερσύγχρονα όπλα, όπως η φρεγάτα ‘’Κίμων’’. Ολο αυτό στέλνει μήνυμα εθνικής αφύπνισης. Θεωρώ αδιανόητο, όμως, το να υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που να κλαίνε για τον Χαμενεΐ και να μέμφονται την ελληνική κυβέρνηση που στέλνει στήριξη στην Κύπρο. Δεν θα πω ότι αυτό είναι αντεθνικό ή προδοτικό, δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι, αλλά είναι τουλάχιστον αδιανόητο. Ας σοβαρευτούμε, λοιπόν, λιγάκι».

ΕΡ. Είναι τόσο αντιδημοκρατικό και επικίνδυνο το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν;

«Ο όρος μη δημοκρατικό είναι το λιγότερο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα απεχθέστατο καθεστώς, βάρβαρο και απολίτιστο. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα δολοφόνησαν χιλιάδες συμπολίτες. Το Ιράν ως χώρα έχει μεγάλη ιστορία και πολιτισμό. Δεν είναι π.χ. Αφγανιστάν.

Και με αυτά που κάνει το καθεστώς είναι να διώχνει τα καλύτερα μυαλά από τη χώρα, αλλά και να δηλητηριάζει τη Μέση Ανατολή πριμοδοτώντας εξτρεμιστικά στοιχεία. Είναι ευχής έργον να φύγει αυτό καθεστώς και για το ίδιο το Ιράν και για όλους. Εχω αμφιβολίες, όμως, για το σχέδιο της επόμενης ημέρας. Η σύρραξη φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια.

Δεν μιλάμε για μια επιχείρηση τύπου Βενεζουέλας. Αυτό που συμβαίνει είναι πιο πολύπλοκο και δημιουργεί τη δική του δυναμική. Σε αυτές τις περιπτώσεις αστάθειας, στη Μέση Ανατολή ακολουθεί συνήθως το χάος. Οταν ο Τραμπ καλεί τον λαό να βγεί στους δρόμους και τους φρουρούς της επανάστασης να αφήσουν τα όπλα, είθισται στη συνέχεια αυτά τα όπλα να μην τα παίρνουν καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά εγκληματογόνες προσωπικότητες. Αναφέρομαι στον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου.

Ο Τραμπ ξεκίνησε ζητώντας συμφωνία – την οποία είχαν οι ΗΠΑ και από την οποία βγήκαν το 2018 με απόφαση του ίδιου του Τραμπ. Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για την ανάγκη καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο υποτίθεται είχε καταστρέψει το καλοκαίρι του 2025. Μετά μας είπε ότι το σχέδιο είναι να βγεί ο κόσμος στους δρόμους, πράγμα που εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ μελετημένο. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που εμείς δεν ξέρουμε, μέσα από αυτές τις αντιφατικές δηλώσεις. Ενδεχομένως εκεί που απέτυχε το παλιό το κατεστημένο των Ρεπουμπλικάνων, ο Τσέινι, ο Ράμσφελντ, ο Μπους υιός και άλλοι, ο Τραμπ να τα καταφέρει.

ΕΡ. Να ανησυχούμε για επιπτώσεις στην Ελλάδα; Ακόμη και για τρομοκρατικά χτυπήματα;

«Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τα τρομοκρατικά χτυπήματα, είναι επίφοβα για χώρες όπως η Ελλάδα που η οικονομία τους εξαρτάται από τον τουρισμό. Το παραμικρό θα δημιουργήσει αναταραχή. Ηδη υπάρχουν ακυρώσεις. Οι ΗΠΑ δεν βλέπουν την Ελλάδα 2000χλμ. μακριά από το Ιράν. Υπάρχει ζήτημα με την ενέργεια, όσο είναι κλειστά τα Στενά Ορμούζ. Ολα αυτά πάνω που είχε ηρεμήσει η κατάσταση με το ρεύμα, κ.λπ. Φυσικά ο Πούτιν χαίρεται με όλα αυτά, θα βγάλει δις».

