Πόλεμος στην Ουκρανία: Αναγνώρισε τα νεκρά παιδιά του από το Twitter, ξέσπασε σε λυγμούς η παρουσιάστρια – BINTEO

Σε λυγμούς ξέσπασε η παρουσιάστρια του CNN ακούγοντας την ιστορία του Σέρχι Περεμπγίνις, ο οποίος έχασε τη γυναίκα και τα παιδιά του που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την Ουκρανία και το έμαθε… μέσω Twitter.

Η δημοσιογράφος αφού τον συλλυπήθηκε για την «αβάσταχτη απώλεια του» ρώτησε τον Σέρχι Περεμπγίνις αν κατάφερε να θάψει τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο Ουκρανός απάντησε ότι κατάφερε να πάρει τα πτώματα αφού πρώτα οδήγησε για τρεις μέρες, έφτασε στην περιοχή που βρίσκονταν η οικογένειά του και βρήκε νεκρό ακόμα και τον σκύλο τους.

Σύμφωνα με τους New York Times και την Washington Post, όσο ο Περεμπγίνις, φρόντιζε τη μητέρα του στην ανατολική Ουκρανία, η γυναίκα του προσπάθησε να διαφύγει με τα παιδιά εκτός Ουκρανίας.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” – Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy

— CNN (@CNN) March 17, 2022