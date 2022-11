Πόλεμος στην Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Νέα βοήθεια θα ανακοινώσουν οι ΗΠΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έφτασε σήμερα στο Βουκουρέστι, θα ανακοινώσει την παροχή νέας βοήθειας προς την Ουκρανία προκειμένου να καταφέρει να αποκαταστήσει το δίκτυο ηλεκτροδότησής της, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με αμερικανικές εταιρείες και με ευρωπαϊκές χώρες αναζητώντας εξοπλισμό και εξαρτήματα προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί οι σταθμοί υψηλής τάσης στην Ουκρανία, εξήγησε ο αξιωματούχος.

Η Ρωσία έχει βάλει από τις αρχές Οκτωβρίου στο στόχαστρό της τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της Ουκρανίας, όπως και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και αντλιοστάσια ύδρευσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει νέες ρωσικές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα, οι οποίες ενδέχεται να είναι τόσο σφοδρές όσο αυτές της προηγούμενης, εξαιτίας των οποίων εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.

Με ρεύμα το 24% στη Χερσώνα

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 60% για τους καταναλωτές στο Κίεβο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου, η Ukrenergo, επεσήμανε χθες, Δευτέρα, ότι αναγκάστηκε να επαναλάβει τις έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα.

Στη Χερσώνα, που είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων νωρίτερα το Νοέμβριο, ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιάροσλαβ Γιανουσέβιτς δήλωσε ότι το 24% των καταναλωτών έχει πλέον ηλεκτρικό.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σε συνάντηση των ομολόγων του από επτά χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας ότι η χώρα του έχει ανάγκη μετασχηματιστές και καλύτερη αντιαεροπορική άμυνα.

Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ θα ζητήσει από τις χώρες της Συμμαχίας να δεσμευθούν να προσφέρουν περισσότερη βοήθεια στο Κίεβο κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών σήμερα και αύριο στο Βουκουρέστι.

Βασικό ζήτημα των συνομιλιών αυτών θα είναι η αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, όπως η αντιαεροπορική άμυνα και τα πυρομαχικά, αλλά και η παροχή μη θανατηφόρας βοήθειας αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το Reuters. Μέρος αυτής της μη θανατηφόρας βοήθειας -που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καύσιμα, ιατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό για τον χειμώνα και συσκευές παρεμβολής κατά των drones- παραδίδεται στην Ουκρανία μέσω ενός πακέτου βοήθειας του ΝΑΤΟ, στο οποίο συμβάλλουν οι χώρες μέλη και το οποίο ο Στόλτενμπεργκ θέλει να ενισχύσει.

«Θα είναι ένας φρικτός χειμώνας για την Ουκρανία, όποτε εργαζόμαστε για να αυξήσουμε τη στήριξή μας ώστε να είναι πιο ανθεκτική», σχολίασε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η Γερμανία, που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της G7, έχει προγραμματίσει συνάντηση της Ομάδας των 7 με κάποιους εταίρους της στο περιθώριο των συνομιλιών του ΝΑΤΟ, καθώς αναζητεί τρόπους να επιταχυνθεί η αποκατάσταση των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν επίσης και το αίτημα της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά αναμένεται απλώς να επιβεβαιώσουν την πολιτική ανοικτών θυρών της Συμμαχίας, με την ένταξη της εμπόλεμης χώρας να μοιάζει μακρινή.

Αποφασισμένοι να στολίσουν για τα Χριστούγεννα

Στο Κίεβο πέφτει χιόνι και η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στο μηδέν, την ώρα που εκατομμύρια κάτοικοι της πρωτεύουσας δυσκολεύονται να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Χριστουγεννιάτικα δέντρα θα στολιστούν, αλλά χωρίς φωτάκια, σε όλη την πόλη, σε μια ένδειξη ότι οι κάτοικοι του Κιέβου αψηφούν τις ρωσικές επιθέσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Πούτιν να μας κλέψει τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μιλώντας στο πρακτορείο RBC-Ukraine.

