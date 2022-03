Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεύτερο μποϊκοτάζ στον Λαβρόφ στο συμβούλιο του ΟΗΕ – ΒΙΝΤΕΟ

Μετά το μποϊκοτάζ της ομιλίας του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, οι διπλωμάτες αποχώρησαν και από την ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων του ΟΗΕ.

Μεγάλος αριθμός των αντιπροσωπειών των χωρών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποχώρησαν από την αίθουσα λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της μετάδοσης της ομιλίας του Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός αρχικά σκόπευε να μεταβεί στη Γενεύη, όμως χθες Δευτέρα ακύρωσε το ταξίδι αυτό λόγω των «αντιρωσικών κυρώσεων», όπως τις χαρακτήρισε, που δεν του επιτρέπουν να πετάξει στον εναέριο χώρο της ΕΕ.

This morning in the UN Human Rights Council more than 140 diplomats refused to listen to Russian Foreign Minister Lavrov’s futile attempt to justify unacceptable military aggression. Watch them leave the Council Chamber. pic.twitter.com/Syox5sTvaD

Στην ομιλία του ο Λαβρόφ κατηγόρησε την ΕΕ ότι επιδίδεται σε μια «αντιρωσική φρενίτιδα» παρέχοντας θανατηφόρα όπλα στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022