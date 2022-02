Πόλεμος στην Ουκρανία – Φον ντερ Λάιεν: Κλείνει ο εναέριος χώρος της Ε.Ε. για ρωσικά αεροσκάφη

H EE θα χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά την αγορά και την παράδοση όπλων και άλλου εξοπλισμού σε μια χώρα που δέχεται επίθεση ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε κοινή δήλωση που έκανε με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο για την Ένωσή μας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, σημείωσε ότι ενισχύονται οι κυρώσεις σε βάρος του Κρεμλίνου και της Λευκορωσίας.

«Κλείνουμε τον εναέριο χώρο της ΕΕ για τους Ρώσους. Προτείνουμε απαγόρευση για όλα τα αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικής εγγραφής ή αεροσκάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν και εξήγησε ότι «αυτά τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν πλέον να προσγειώνονται, να απογειώνονται ή να πετούν πάνω από το έδαφος της ΕΕ».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «ο εναέριος χώρος μας θα είναι κλειστός σε κάθε ρωσικό αεροπλάνο -και αυτό περιλαμβάνει τα ιδιωτικά τζετ ολιγαρχών». Επιπροσθέτως, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε κυρώσεις και κατά των ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

«Θα απαγορεύσουμε στην ΕΕ τη μηχανή των μέσων ενημέρωσης του Κρεμλίνου» είπε.

Υπογράμμισε ότι «το κρατικό Russia Today και το Sputnik, καθώς και οι θυγατρικές τους

δεν θα μπορούν πλέον να διαδίδουν τα ψέματά τους για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν και να δούμε διχασμό στην Ένωσή μας».

«Αναπτύσσουμε εργαλεία για να απαγορεύσουμε την τοξική και επιβλαβή παραπληροφόρησή τους στην Ευρώπη», επισήμανε. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο επίσης για κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας και του καθεστώτος Λουκασένκο και ειδικότερα μίλησε για περιοριστικά μέτρα κατά σημαντικών τομέων.

«Αυτό θα σταματήσει τις εξαγωγές προϊόντων από ορυκτά καύσιμα μέχρι τον καπνό, την ξυλεία, το τσιμέντο, τον σίδηρο και τον χάλυβα. Θα επεκτείνουμε και στη Λευκορωσία τους περιορισμούς στις εξαγωγές για τα προϊόντα διπλής χρήσης που ελήφθησαν και για τη Ρωσία», σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν. Ανακοίνωσε επίσης κυρώσεις για τους Λευκορώσους που βοηθούν την Μόσχα.

Η ίδια επανέλαβε παράλληλα ότι σημαντικές ρωσικές τράπεζες θα αποκλειστούν από το σύστημα SWIFT, ενώ αναφέρθηκε και στις κυρώσεις σε βάρος της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Τέλος, τόνισε την συμβολή της ΕΕ και στη βοήθεια που θα προσφέρει στους πρόσφυγες από την Ουκρανία.

