Πόλεμος στην Ουκρανία: Φόβοι για νέες ρωσικές αγριότητες ενόψει της 9ης Μαΐου

Μία κυνική, όσο και αποτρόπαια ωμή προσέγγιση φαίνεται να έχουν οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής στην Ουκρανία, στις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν και εκτελούν αυτές τις ημέρες στο πεδίο και με ορίζοντα τη Δευτέρα 9 Μαΐου – τουλάχιστον σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κιέβου: να έχουν πετύχει πάση θυσία απτά αποτελέσματα, όπως ο ολοκληρωτικός έλεγχος της Μαριούπολης, με την κατάληψη και της χαλυβουργίας Azovstal, αλλά και σε άλλα μέτωπα, όπως στο Ντονμπάς ή και την Οδησσό, ώστε η παρέλαση που θα προγραμματίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν για την ημέρα της επετείου από την νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο να έχει και χαρακτήρα «δικαίωσης» της επιλογής, που έκανε ο Ρώσος πρόεδρος να εισβάλει στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Ολεξίι Αρεστόβιτς, εμφανίστηκε βέβαιος για τον ρωσικό στόχο ως προς την κατάληψη του Azovstal έως τη Δευτέρα, ενώ οι ουκρανικές αρχές θεωρούν επίσης βέβαιη μία ρωσική απόβαση στην Οδησσό και συστήνουν στους κατοίκους του λιμανιού να μείνουν μακριά από το παράκτιο μέτωπο.

#Mariupol #Azovstal is a bleeding wound on Ukraine's heart. "We do not need words, we need actions," mothers and wives of #Azovstal defenders say #SaveMariupol /1 pic.twitter.com/Kayy4ySCmY — Olena Halushka (@OlenaHalushka) May 5, 2022

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα έχουν αυξηθεί οι πτήσεις ρωσικών UAVs στην περιοχή και καταγράφεται η παρουσία ισχυρής ρωσικής ναυτικής δύναμης στα ανοικτά των ελεγχόμενων από τις ουκρανικές δυνάμεις ακτών.

Φόβοι για επιθέσεις ενόψει της 9ης Μαΐου εκφράζονται και στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, με τον δήμαρχο της Ιβάνο-Φρανκίφσκ, μίας πόλης νότια του Λβιβ, να έχει αναβάλει όλες τις επίσημες εκδηλώσεις του σαββατοκύριακου και να προτρέπει τους πολίτες να φύγουν από την περιοχή, επικαλούμενος πληροφορίες για βομβαρδισμούς από τις ρωσικές δυνάμεις.

Και όλα αυτά την ώρα που οι εκτιμήσεις του αμερικανικού Πενταγώνου είναι ότι η προέλαση των Ρώσων στο Ντονμπάς γίνεται με εξαιρετικά αργά ρυθμό, όχι ανάλογο των προσδοκιών που έχει η Μόσχα. Οι αμερικανοί διαψεύδουν πάντως τις πληροφορίες ότι έχουν δώσει καθοριστικές πληροφορίες, που οδήγησαν τον ουκρανικό στρατό να εξοντώσει πολλούς Ρώσους στρατηγούς, αλλά νέα δημοσιεύματα (από «Guardian» και «New York Times») αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον βοήθησε αποφασιστικά με τις πληροφορίες και τις κατευθύνσεις προς τις δυνάμεις αντίστασης της χώρας, στη βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας «Moskva» στις 14 Απριλίου.

⚡️The "#Azovstal" was shelled from the ship's artillery. The situation at the plant is close to critical. pic.twitter.com/LBg0jTvjZv — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2022

Ανεξαρτήτως από τις παραδοχές ή τις διαψεύσεις των Αμερικανών είναι ενδεικτική ίσως του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η Δύση στην αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας η δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ την Πέμπτη, ότι με τη… βοήθεια που παρείχαν οι δυτικές χώρες στο Κίεβο, απέτρεψαν ένα γρήγορο τέλος του πολέμου – το είπε ως κατηγορία, αλλά έτσι ομολόγησε το γιατί και πώς ανατράπηκαν όλες οι αρχικές προβλέψεις για την έκβαση της εισβολής. Ο Ρώσος αξιωματούχος εμφανίστηκε πάντως βέβαιος ότι «αυτό δεν θα εμποδίσει τη Ρωσία από το να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους στην Ουκρανία».

Στο μεταξύ και προς επίρρωση των εκτιμήσεων για τον καθοριστικό ρόλο της Δύσης, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και νέα όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς για τον ουκρανικό στρατό.

❗WARNING!

The assault on #Azovstal continues! Defenders keep the plant under heavy fire. The 🇷🇺 occupiers uses aircraft, artillery and infantry.#SaveMariupol #ArmUkraineNow #StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/y3dkmR2N3n — Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) May 5, 2022

Σήμερα πάντως και μέχρι το μεσημέρι αναμένεται μία πολύ κρίσιμη επιχείρηση, με τη συμμετοχή και ανθρώπων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την απομάκρυνση των αμάχων από τη χαλυβουργία Azovstal. Υποτίθεται ότι από χθες και μέχρι αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα ισχύει κατάπαυση πυρός για να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, αλλά ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν κατηγορίες ότι αυτή η συμφωνία έσπασε και πάλι.

Η σημασία του Azovstal

Το πόσο σημαντικό θεωρούν οι Ρώσοι να πέσει στα χέρια τους η χαλυβουργία Azovstal φάνηκε και από τη σχετική αναφορά που έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ από τον οποίο ζήτησε «συγγνώμη» για τις δηλώσεις του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, στενός συνεργάτης του Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν να ελέγξουν πλήρως τη χαλυβουργία μέχρι τις 9 Μαΐου. Όπως δήλωσε, «η φιλοδοξία» τους είναι να κυριεύσουν το Azovstal και να δώσουν στον Πούτιν τη ‘‘νίκη’’ που θέλει», προσθέτοντας με νόημα ότι «το θέλουν πολύ, αλλά για να δούμε αν θα τα καταφέρουν».

Σημειωτέον ότι υπάρχουν πληροφορίες ακόμα και για οργάνωση ρωσικής παρέλασης την ερχόμενη Δευτέρα στη Μαριούπολη, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί – αντιθέτως στη Μόσχα έχουν ξεκινήσει οι πρόβες για την «φαντασμαγορική» εκδήλωση της Δευτέρας, που λαμβάνει όμως, λόγω των φρικαλεοτήτων του πολέμου στην Ουκρανία έναν ανατριχιαστικό χαρακτήρα φέτος.

Πάντως σήμερα αναμένεται σημαντική επιχείρηση για την απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεσούκ, άμαχοι θα απομακρυνθούν από την πόλη στις 12 το μεσημέρι.

Έτσι κι αλλιώς φτάνει το πρωί της Παρασκευής στο μαρτυρικό λιμάνι αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, «με την ελπίδα ότι θα παραλάβει τους αμάχους που παραμένουν σε αυτή την ανήλιαγη κόλαση, όπου κατοικούν εδώ και τόσες εβδομάδες και μήνες και θα τους οδηγήσει στην ασφάλεια», όπως είπε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς.

Κατά τους υπολογισμούς που έκανε ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο, περίπου 200 άμαχοι παραμένουν ακόμη στις υπόγειες στοές του Azovstal.