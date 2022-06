Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία χτύπησε με πυραύλους το κέντρο του Κιέβου, ακούγονται εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Σεβτσενκίβσκιι της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, αναφέρει σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Ο Πούτιν επιτέθηκε με πυραύλους στην πρωτεύουσα της χώρας, ενόψει και της συνάντησης των G7.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα αίτια των εκρήξεων αυτών ή για το αν υπάρχουν απώλειες ή έχουν προκληθεί ζημιές, ενώ σύμφωνα με τον σκαι και τις πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η Ρωσία χτύπησε με πυραύλους το Κίεβο.

Τα ξένα μέσα λένε ότι κατέστρεψαν πολυκατοικίες και μάλιστα η επίθεση ήταν κοντά στο μετρό της πρωτεύουσας.

“Ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες – αργότερα”, αναφέρει ο Κλίτσκο στην ανάρτησή του.

“Διάσωση κατοίκων και απομάκρυνσή τους από δύο κτίρια”, προσθέτει ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η ιστορική αυτή περιοχή, μια από τις κεντρικές του Κιέβου, φιλοξενεί πανεπιστήμια, εστιατόρια και αίθουσες τέχνης.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο.

Ένα συγκρότημα κατοικιών κοντά στο κέντρο της πόλης επλήγη, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να σχηματιστεί σύννεφο καπνού.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 06:30 (και ώρα Ελλάδος) και σύμφωνα με αυτούς δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για πιθανές απώλειες.

MISSILE ATTACKS IN #KIEV

Huge explosions reported at this hour in the capital of Ukraine. #Kyiv #UkraineRussiaWar #Donbass pic.twitter.com/fneZjomGdU

— UkraineNews (@Ukraine66251776) June 26, 2022