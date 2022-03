Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο τούρκος ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Τουρκία δεν έχει σκοπεύει να συμμετάσχει στις κυρώσεις που επιβάλλουν μια μια όλες οι χώρες στη Ρωσία, ως αντίποινα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

#BREAKING Turkiye has no intention of joining in sanctions against Russia, says Turkish foreign minister

