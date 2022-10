Πόλεμος στην Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο το πρωί της Δευτέρας

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (10/10) στο κέντρο του Κιέβου όπως δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου.

Οι εκρήξεις, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

⚡️Explosions reported in Kyiv.

At least four explosions were heard around the city center early in the morning on Oct. 10.

Smoke was reported to be seen rising from one spot in the city center.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022