Πόλεμος στην Ουκρανία: Και άλλες εκρήξεις στη Λβιβ – Δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγες ώρες

Ένα ακόμα χτύπημα στη Λβιβ καταγγέλλει ο δήμαρχος της πόλης, Andriy Sadovy, ο οποίος έγραψε στο Twitter πως σημειώθηκε «νέα επίθεση με ρουκέτες» στην πόλη του, η οποία προκάλεσε νέες εκρήξεις.

Αυτή αποτελεί τη δεύτερη επίθεση με ρουκέτες που σημειώνεται στην πόλη της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, μέσα σε λίγες ώρες. Νωρίτερα σήμερα Σάββατο (26.3.2022), πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίθεση με ρουκέτες στην πόλη.

Ο δήμαρχος έγραψε σε νέο tweet πως αρκετές υποδομές υπέστησαν σημαντικές ζημιές, ωστόσο δεν κινδύνεψαν κατοικίες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες σπεύδουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά.

⚡️⚡️ As a result of the new missile strikes on Lviv, significant damage was caused to infrastructure facilities. Residential buildings were not damaged.

The fires continue to be extinguished.

The appropriate services are working on the ground.

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 26, 2022