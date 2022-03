Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταστράφηκε ολοσχερώς στρατόπεδο στη Μικολάεφ – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Έξι πυραύλους εκτόξευσαν οι Ρώσοι σε στρατόπεδο της πόλης Μικολάεφ στη νότια Ουκρανία, με τον απολογισμό να είναι ήδη στους 80 νεκρούς αλλά όλοι να θεωρούν πως πρόκειται να αυξηθεί δραματικά. Συνεχίζεται η πολιορκία στη Μαριούπολη και οι μάχες στη Ζαπορίζια.

Για πρώτη φορά από την ημέρα που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση σε ουκρανικούς στόχους στην Οδησσό με υπερηχητικούς πυραύλους αέρος-εδάφους. Στο Κίεβο δε, σύμφωνα με τους Ουκρανούς οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πλέον βόμβες διασποράς, ενώ η κατάσταση παραμένει δραματική σε Μαριούπολη, Ζαπορίζια και Μικολάεφ, με την τελευταία να θεωρείται στρατηγικής σημασίας γιατί είναι ο τελευταίος κόμβος πριν από την Οδησσό.

Στη Μικολάεφ, μάλιστα, στην πόλη της νότιας Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν χθες σε στρατόπεδο. Από την ρωσική αεροπορική επιδρομή το στρατόπεδο καταστράφηκε ολοσχερώς και υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Ήδη, ο απολογισμός είναι στους 80 αλλά υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα!

Terrible scenes here at bombed military base #Mykolaiv. 80+ dead pulled from the rubble, many many more underneath. No official government comments yet. Disaster for Ukraine armed forces at this training camp for southern frontline #vtmnieuws pic.twitter.com/4SXvTuQ1tR

— Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) March 19, 2022