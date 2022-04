Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα έκρηξη ακούστηκε στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ

Αυτήκοος μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως μια νέα έκρηξη ακούστηκε γύρω στη 1 μμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σήμερα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπου τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων νωρίτερα σήμερα.

Ο τοπικός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ δήλωσε ότι δύο ουκρανικά στρατιωτικά ελικόπτερα έπληξαν την αποθηκευτική μονάδα νωρίς σήμερα το πρωί, διατυπώνοντας έτσι την πρώτη κατηγορία για ουκρανικό αεροπορικό πλήγμα σε ρωσικό έδαφος από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα, από την πλευρά του, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει την υποτιθέμενη ανάμειξη της Ουκρανίας σε χτύπημα στο Μπέλγκοροντ, διότι δεν γνωρίζει όλες τις στρατιωτικές πληροφορίες, όπως μεταδίδουν Reuters και Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022