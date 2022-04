Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες κυρώσεις από τη Δύση στη Μόσχα – 5000 νεκροί άμαχοι στη Μαριούπολη ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Στη σκιά των νέων κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Ρωσία αλλά και της επιχείρησης αποχώρησης χιλιάδων αμάχων από το Ντονμπάς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Εντωμεταξύ στις 12 σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να μιλήσει στην ελληνική Βουλή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Απτόητη και παρά το νέο πακέτο κυρώσεων από τη Δύση για τις φρικαλεότητες κατά αμάχων στην πόλη Μπούτσα, η Ρωσία ξεκίνησε την τελική φάση της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία για να ελέγξει την ανατολική περιφέρεια της χώρας, το Ντονμπάς. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θα μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα στην ελληνική Βουλή, ζητά από την Ευρώπη κυρίως, να προχωρήσει σε εμπάργκο στο ρωσικό αέριο, ενώ ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως η Ρωσία θα λογοδοτήσει για εγκλήματα πολέμου, με τον ρώσο πρόεδρο να χαρακτηρίζει «χονδροειδή και κυνική προβοκάτσια», τις εικόνες με τα δεκάδες πτώματα στους δρόμους της Μπούτσα και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου με τη ρωσική εισβολής την Ουκρανία μπαίνει σήμερα στην έβδομη εβδομάδα, αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να τερματιστεί σύντομα, παρά την αποχώρηση των Ρώσων από τις περιοχές του Κιέβου και τα δυτικά της χώρας.

Video from #Gostomel. The outpatient clinic and residential buildings were seriously damaged. pic.twitter.com/zgM5IyQgLZ

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022